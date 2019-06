Kena batte la concorrenza con la sua offerta da 4,99 euro

Kena Mobile sembra essere, secondo i dati, l’operatore virtuale più richiesto dagli italiani, in quanto, grazie ad un’offerta davvero molto economica, è riuscito a formare attorno a se nuovi clienti. Infatti, sembra proprio che Kena Mobile risponda alla perfezione alla richiesta degli italiani stessi: offerte economiche. Quella del virtuale 4G su rete TIM è riuscito addirittura a battere un colosso nel campo degli operatori telefonico come Vodafone e la nascente leader delle offerte low cost Iliad. Le due, ora devono per forza pensare a qualcosa di nuovo e di più economico per poter ribaltare al situazione.

Kena Voce 4,99 presenta una stabilità di un network sempre perfetto anche dal punto di vista della ricezione e dei costi. Tutti la vogliono. Scopriamo il perché.

Kena Mobile distrugge la concorrenza con un’offerta a soli 4,99 euro

C’è da dire che la migliore offerta di Kena Mobile, per cui tutta l’Italia sembra impazzire, resta quella relativa alla componente solo voce. Infatti, si ha la possibilità di scambiare non solo 4 chiacchiere, ma davvero dei fiumi di parole con una tariffa dal prezzo modico, anche se questo significa eliminare la funzione dei messaggi e ridurre al minimo il traffico dati su rete 3G. Quindi, questa offerta è consigliata soprattutto a chi sta bene una promo solo voce con alcune componenti chiave essenziali per un utilizzo minimo della rete Internet.

• Minuti di chiamate illimitati verso tutti

• 50 MB di traffico dati in 3G

• Al costo di 4,99€ al mese

• Contributo di attivazione: 9,99€

• Costo nuova SIM: 5€

Altri costi con Kena Mobile a 4,99 euro

Per quanto riguarda i costi accessori, e quindi quelli relativi all’attivazione e alla SIM, essi risultano essere molto contenuti con il traffico dati utile solo per operazioni strettamente necessarie. Tempo fa si era arrivati a proporre una promozione simile con inclusi 250 MB di traffico dati, con, però, costi di ingresso davvero più alti per l’attivazione: stiamo parlando di un costo paria a 14,99 euro.

A chi invece non sta bene un’offerta simile e desidera qualcosa di decisamente più impegnativo dal punto di vista costi/traffico, può fare anche un pensiero all’esclusiva Limited Edition eccezionalmente a 6,99 euro con 50 GB e minuti illimitati.