Kena Mobile ci prova con una nuova offerta telefonica

Continua la battaglia a suon di offerte telefoniche tra i nuovi operatori low cost e i grandi colossi presenti già da tempo in questo ambito. Stiamo parlando in questo caso di un’altra azienda low cost nata poco dopo Iliad e che ne ha seguito la scia, Kena Mobile. Essa ha realizzato un’offerta diretta a tutti gli utenti del territorio, senza tener conto della provenienza, e che si basa sull’operator attack, il quale è da tempo a disposizione dei pochi eletti, proponendo così 50 giga di traffico senza preferenze di provenienza.

Kena Mobile contro tutti

A partire dai primi mesi dell’anno 2019, tutti gli operatori telefonici avevano progettato delle promozioni rivolte proprio a quegli utenti che non volevano spendere una cifra esagerata, non proporzionata alle offerte di una data promozione. Infatti, molti hanno anche inglobato nelle loro diverse offerte una media di 50 giga di traffico dati al mese che richiedeva solo 9,99 euro.

Iliad è stata la prima azienda low cost ed è diventata nemica di altri operatori telefonici di questo settore, come ho e Kena Mobile. Quest’ultima ha proposto una sua versione dell’offerta operator attack, che all’inizio, era disponibile soltanto per alcuni utenti, ma che in seguito è stata estesa a ogni consumatore Kena presente in tutta Italia.

Kena Mobile e la nuova offerta

Iniziamo col dire che tale promozione la si può avere anche su una nuova numerazione, senza quindi richiedere la portabilità del numero originario, potendo fare il grande passo soltanto in seguito.

L’offerta di Kena mobile prevede a 12,99 euro al mese di poter avere l’accesso a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, oltre che a minuti e SMS illimitati verso qualsiasi numero presente sul territorio nazionale.

Kena mobile si attacca a Tim: infatti, la navigazione è in alta velocità grazie alla rete telefonica di TIM, anche se bisogna ricordare che il massimo previsto in download è di soli 30Mpbs con la limitazione in upload a 5.76Mbps, in qualsiasi situazione, anche se la recezione del segnale risulta essere perfetta.

Per attivare la promozione non è previsto alcun costo, ed è quindi gratuita, e l’unico costo previsto è la prima mensilità ed i 5 euro per poter comprare la SIM ricaricabile.