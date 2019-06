Kena Mobile offre delle promozioni al prezzo giusto per tutti

Scende in battaglia anche l’operatore low cost Kena Mobile in questa guerra dichiarata tra i diversi operatori, classici e low cost, che presentano costantemente offerte sempre nuove con lo scopo di sbaragliare l’avversario di turno. Su questa scia, vi annunciamo l’intenzione delle offerte di Kena Mobile le quali puntano a fare meno differenze possibili, al pari delle diverse operator attack con le quali i clienti ogni giorno devono confrontarsi presso le altre aziende del settore. Ma nel mondo della realtà quasi virtuale di proprietà di TIM si può dormire tranquilli: il bundle presentato resterà sempre lo stesso, ma tenderà a cambiare il prezzo.

La volontà dell’operatore virtuale della Tim, Kena Mobile è quella di presentare un’offerta con contenuti standard che possono attivare i clienti di qualsiasi operatore telefonico presente sul territorio nazionale italiano. Il bundle di cui vi parliamo corrisponde quindi a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4G, minuti senza limiti da utilizzare per telefonare a chiunque e SMS illimitati da inviare ad ogni numero di telefono sul territorio nazionale. Per quanto riguarda la navigazione essa risulta essere possibile sotto la rete telefonica di TIM, anche se presenta la limitazione a 30Mbps in download o 5.76Mbps in upload (anche in perfette condizioni di segnale).

Le offerte di Kena Mobile, quali sono i prezzi per questo giugno

In questo giugno 2019 appena iniziato vedremo che gli utenti avranno la possibilità di confrontarsi con delle offerte con il bundle indicato in precedenza, anche se esiste una variazione in termini di costo. Vediamo quali sono le offerte nello specifico:

• Kena 6,99, con soli 6,99 euro gli utenti entreranno in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale che non sia ho.Mobile.

• Kena 12,99, al prezzo di 12,99 euro per la promozione aperta ad ogni consumatore anche senza portabilità.

• Kena 8,99 , che con 8,99 euro al mese gli utenti che escono dagli operatori ho.Mobile e Iliad potranno raggiungere tantissimi contenuti.

Infine, le tre offerte qui sopra indicate possono essere effettuate in modo diretto sul sito ufficiale di Kena con pagamento immediato.