Le migliori applicazioni per creare video sensazionali col cellulare

Con l’era dei social siamo bombardati da profili sempre innovativi e originali che fanno colpo rispetto ad altri proprio per i video e le foto che risultano essere diverse, alternative ma anche al passo con le tendenze di questo settore. Certo, fare un bel video oppure pubblicare una foto ben fatta, ma anche ben modificata, ci permette di avere più like e anche più followers. Questa situazione è presente soprattutto su Instagram, vero e proprio regno di utenti che, grazie alle mosse giuste, sono riusciti anche a diventare un personaggio famoso sul social del momento. Ma comunque, non c’è bisogno di andare dal fotografo per fare video o foto belle e che possono trovare il consenso di tutti. Esistono delle app molto carine che ci aiutano a migliorare le nostro foto e video.

Quali sono le migliori applicazioni per video e foto fatte col cellulare?

Ecco di seguito una carrellata di applicazioni a cui potete dare uno sguardo, che risultano essere disponibili sia per chi possiede un cellulare con sistema operativo iOS, ma anche per chi ne ha uno col sistema operativo Android.

• Magisto – Video Editor & Movie Maker: prima cosa da dire è che si tratta di un’app completamente gratuita sia per gli utenti Android che per quelli Apple, con la quale si possono realizzare video a dir poco unici. Ve la segnaliamo anche perché essa comprende l’Intelligenza Artificiale in modo da analizzare i video e renderli memorabili dato che ha la funzione di individuare persone, animali, oggetti, paesaggi, musica e tanto altri. Ci sono a disposizione degli utenti diversi filtri, ma si può anche aggiungere colori, effetti e transizioni.

• VHS Camcorder: anch’essa disponibile per Android e iOS, ma a differenza della precedente, si deve pagare un costo iniziali pari a 3,49 Euro. La particolarità di questa app consiste nel fatto che si tratta di un’applicazione molto particolare che permette ai suoi utenti di registrare video con la stessa qualità dei video anni ’80.

• Quik Video Editor – Fare film con foto e musica: infine, altra app disponibile per entrambi i sistemi operativi, sia su Play Store e/o App Store. Essa permette di creare fantastici video con le foto che si trovano in Galleria, Facebook, Google Foto o GoPro Plus, oltre che ad aggiungere effetti, musica, filtri e testi.