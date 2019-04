Le radiazioni dei cellulari ci mettono davvero in pericolo?

Spesso, non si può parlare di radiazioni senza pensare all’oggetto che più usiamo nel quotidiano, il cellulare. E’ vero, i cellulari emettono delle radiazioni, c’è anche chi parla di valori SAR, ma non tutte le notizie che si leggono sono vere, alcune sono fake news, altre sono semi vere e altre ancora sono vere a tutti gli effetti. Il vero problema è saper distinguere le une dalle altre. Una cosa è certa: i cellulari davvero emettono le radiazioni e questo lo diamo per certo dal fatto che è stato scientificamente provato. Sentiamo sempre dire: non dormire col cellulare in carica vicino che porta le radiazioni, oppure se chiami ed hai ancora la connessione al WiFi puoi rischiare di essere a contatto con le radiazioni. Sono state fatte numerose ricerche su questo tema e molti sono stati i risultati archiviati. Cerchiamo di vederci un po’ più chiaro.

Le radiazioni del cellulare che più ci fanno male, le ricerche degli scienziati

A dirci qualche cosa in più in questo settore sono gli scienziati che si sono occupati soprattutto di una domanda ben specifica che spesso ci facciamo: quali sono i rischi che possiamo incontrare con le radiazioni del telefonino? In merito a questa richiesta, sono state fatte tante ricerche e tanti studi, tutti con risultati univoci. Vediamone alcune di seguito.

Il primo a parlare è L’AIRC, il quale ha creato una vera e propria pagina informativa per quanto riguarda questo tema. Da questa pagina è possibile allacciarsi ad un’altra domanda molto frequente in materia di radiazioni: quelle dei cellulari possono provocare dei tumori? A detta della pagina, si evince che tramite degli studi effettuati si rileva che il rapporto tra radiazioni e la probabilità della nascita di un tumore è troppo lieve affinché ci possa essere davvero un legame vero e proprio. A questo c’è una spiegazione: la mancanza di legame tra le due parti deriva dal fatto che ci sono diverse tipologie di onde a radiofrequenza e che i nostri cellulari producono radiazioni con onde a radiofrequenza non ionizzate.

Certo, questo è un bel respiro di sollievo, però non c’è da stare troppo calmi lo stesso. Infatti, sempre a detta di questa pagina, le radiazioni emesse dai nostri cellulari possono provocare dei danni a chi ne fa troppo uso, anche se si tratta di danni minori, tra cui troviamo il riscaldamento dei tessuti.

Infine, per poter stare più tranquilli, dagli scienziati è stato imposto un valore SAR limite che non può essere superato, almeno nell’Unione Europea. Il limite di cui vi parliamo è di 2 watt per chilogrammo.