Live Quiz, l’app italiana con cui vincere premi veri

Live Quiz è un’app che segue la classica dinamica dei giochi televisivi. Infatti, due volte al giorno, ogni giorno, pone delle domande di cultura generale a tantissimi utenti iOS e Android, i quali possono vincere dei montepremi i cui valori vanno dai 200 ai 1000 euro.

Live Quiz, un’app tutta italiana

La creatrice di tale app è la Bending Spoons una giovane società milanese, la quale ha realizzato anche delle app che sostituiscono le lezioni di yoga ed il personal trainer della palestra. Vediamo di seguito com’è possibile giocare e vincere all’app che sta spopolando tra i giovanissimi e non.

Come giocare a Live Quiz

Dopo essersi iscritti e fatto accesso, si avrà direttamente la possibilità di giocare al programma, mentre aspetterà la fine del countdown.

L’app è dotata di un orario, proprio come un quiz show televisivo, e i suoi orari sono 13.30 e le 21, anche se può capitare che qualche volta l’appuntamento delle 13 e 30 non ci sia per vari motivi, legati al budget. Ma non demordete, sarete sempre avvisati da una notifica quando inizierà il gioco.

Entriamo nel vivo del gioco: esso consiste in uno stream ininterrotto di dieci domande, le quali presentano tre possibili risposte a scelta, con il tempo massimo di dieci secondi per finire tutta l’operazione. Inoltre, Live Quiz non presenta una simulazione di conduttore o un conduttore vero e proprio. Per poter avere il premio del giorno è necessario che l’utente risponda esattamente a tutte e dieci le domande, la quale difficoltà è di tipo evolutivo. Non demordete: qualora non riusciste ad arrivare al premio del giorno, c’è la possibilità comunque di accumulare dei punti che saranno utili alla classifica settimanale.

Le domande ed i premi

Abbiamo già detto che sono domande di cultura generale che per lo più toccheranno gli ambiti della matematica, cucina, serie tv e anche attualità. Una volta finito il gioco, il budget sarà equamente distribuito a tutti i vincitori; quindi se riceverete pochi centesimi come premio, è perché evidentemente non sarete gli unici a vincere! Per quanto riguarda il premio settimanale, esso sarò distribuito ai 50 utenti col punteggio più alto. Attenzione: parliamo di soldi come valore, dato che l’app non può concedere premi in denaro poiché è stato vietato dalla legislazione italiana; pertanto dovrete accontentarvi di buoni Amazon. Se per caso ve lo state chiedendo, Amazon non è un partner commerciale dell’app, ma sono gli stessi creatori a pagare personalmente i singoli montepremi. Si dice che il miglior utente di sempre di Live Quizzer è riuscito ad intascare una serie di vittorie il cui valor è di quasi 500 euro.

Quindi ricapitolando: si può vincere usando il proprio cellulare comodamente a casa, sul proprio divano e senza una telecamera che vi fissa e che magari vi manda in onda. Cosa aspettate? E’ da provare subito!