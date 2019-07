L’ultimo volantino di Trony ha delle offerte da non perdere

Buone notizie per chi ha in testa di effettuare delle spese pazze: Trony fa al caso vostro dato che di recente ha pubblicato nuovo volantino ricco di numerosi sconti da non perdere nel modo più assoluto.

Grazie a questi sconti, i consumatori potranno acquistare dei prodotti formidabili ed innovativi a prezzi davvero ragionevoli e anche modici. Quindi, perché farsi scappare l’occasione?

Ma Trony non vuole presentare il solito volantino simile ed equiparabile al volantino di un altro store di questa tipologia di commercio. Infatti, Trony ha di recente pensato di proporre una soluzione con la quale già avevamo avuto a che fare in passato; la soluzione si chiama “facciamo a metà 50%“, anche se ci sono delle limitazioni nei riguardi di alcuni prodotti che l’utente potrà effettivamente andare ad acquistare.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo di cosa si tratta.

Trony presenta un nuovo volantino stracolmo di offerte che faranno felici i consumatori

Come prima cosa da fare bisogna acquistare un grande elettrodomestico che valga almeno 229 euro, con o senza sconto, la cosa più importante è che l’acquisto venga fatto da Trony.

Dopo aver fatto questa spesa folle, avrete la possibilità di acquistare un qualsiasi altro prodotto nel punto vendita, ricordando comunque che il meno caro della coppia verrà scontato del 50%.

Come acquistare da Trony

Il meccanismo è il seguente e lo spieghiamo con un banale esempio: andiamo da Trony e compriamo un elettrodomestico di 500 euro e pensiamo anche di comprare quel cellulare che ci è sempre piaciuto, il cui valore è di 400 euro.

Dopo aver fatto anche questa seconda azione, arriveremo ad una spesa che si aggira attorno ai 900 euro.

Ma nella realtà dei fatti, grazie a questa promozione, andremo invece a spendere 700 euro complessivi, dato che lo smartphone viene pagato soli 200 euro, al posto di 400 euro.

Infine, vi informiamo del fatto che il volantino Trony può essere applicato su un qualsiasi prodotto presente in negozio, a patto però che sia nelle regioni Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna o San Marino.