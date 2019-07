Maglietta con l’aria condizionata, l’ultima invenzione della Sony

Certo, con queste temperature strane e troppo calde, avere una maglietta simile sarebbe davvero una gran cosa. Purtroppo, almeno per adesso, non le vedremo ancora per un po’.

La maglietta di cui vi vogliamo parlare si chiama Reon Pocket, èd stata progettata dai tecnici Sony. La cosa davvero grandiosa è che non è una maglietta come tutte le altre, ma è dotata di un condizionatore incorporato che è capace di raffreddare la temperatura corporea anche di 13 gradi centigradi.

L’unica cosa che ci divide da queste magliette è il fatto che bisognerebbe vivere in Giappone e sperare che la campagna di crowdfunding lanciata da Sony abbia successo.

Ma non perdiamo le speranze: se il progetto della maglietta con l’aria condizionata andasse davvero in porto, magari potrebbe arrivare anche in Italia.

Reon Pocket, la maglietta con il condizionatore incorporato

Reon Pocket presenta al suo interno un piccolo dispositivo smart dotato di connettività Bluetooth e sincronizzabile con lo smartphone.

Tale condizionatore è grande come un portafogli e pesante solo 85 grammi, ed è sistemato in un’apposita tasca posta subito dietro il collo, tra le due scapole.

Questo condizionatore portatile ha una duplice funzione: il dispositivo può sia rinfrescare chi indossa la maglietta, arrivando ad abbassare la temperatura corporea anche di 13 gradi centigradi, ma è in grado anche di riscaldare nel caso in cui sentissimo freddo; in tal caso si avranno 8 gradi in più.

Questa maglietta può essere sincronizzata con il proprio cellulare grazie alla connettività Bluetooth.

Infatti, è stata sviluppata un’app da Sony, che può essere controllata anche a distanza.

Grazie all’interfaccia grafica, l’utente potrà decidere se aumentare o meno la propria temperatura corporea, andando ad inserire la temperatura che desiderata.

Questa maglietta davvero particolare funziona a batteria ed ha un’autonomia di 24 ore.

Il costo di una maglietta condizionatore?

In questo momento la maglietta è in fase di crowdfunding in Giappone, ed il costo è di circa 120 euro.

Per quanto riguarda i primi prototipi, essi dovrebbero essere spediti a partire da marzo 2020.

Infine, purtroppo, Sony non ancora si è espresso sulla volontà di venderla o meno.

