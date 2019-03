Marzo 2019: ecco la lista di tutte le offerte dei vari gestori telefonici

Ogni mese, i vari gestori telefonici Vodafone, TIM, Wind, Tre e Iliad presentano qualche offerta ai vecchi ma anche futuri prossimi clienti. Ovviamente, non potevano mancare le offerte del mese di marzo 2019 che si presentano molto interessante e con prezzi anche abbastanza modici. Ecco di seguito la lista di tutte le offerte telefoniche delle varie compagnie telefoniche in questo mese di marzo.

Le offerte telefoniche del mese di marzo, da Vodafone a Iliad

• Tim presenta la promozione di TIM Limited Edition la quale dispone per tutti i nuovi clienti minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati e 40 GB di traffico internet in 4G. Si tratta di un’offerta mensile al solo costo di 15,00 euro. Ulteriore pagamento è previsto per l’attivazione il cui costo è di 12 euro e il primo mese è gratuito;

• Wind invece a marzo ci prova con l’offerta Smart Online Edition, la quale presenta minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet 4G. Anche questa è un’offerta mensile, il cui costo è di 9,99 euro;

• Tre Italia ci prova con la promozione PLAY Power che presenta il seguente pacchetto: 1000 minuti verso tutti e 30 GB in 4G. Offerta mensile al solo costo di 6,99 euro. E’ possibile attivare in modo gratuito l’attivazione solo se viene effettuata online;

• Vodafone Italia a marzo presenta Unlimited x3 con minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, giga illimitati su Mappe, Social e Chat e 5 GB di traffico dati in 4.5G. Anch’essa è una promozione mensile il cui costo è di 11,99 euro. Inoltre, per l’attivazione è previsto un costo di 3 euro per tutti i nuovi clienti.

• Iliad, la nuova compagnia low cost, presenta la promozione Giga 50 la quale, con soli 7,99 euro al mese, permette di avere minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 50 giga di traffico dati in 4G. Per l’attivazione è previsto un costo di 9,99 euro.