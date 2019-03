Memoria interna piena? Basta eliminare le app di sistema

Spesso capita, soprattutto a chi possiede dei cellulari Android, di ritrovarsi la memoria interna del telefono piena e quindi non è possibile fare i dovuti aggiornamenti richiesti. La cosa che però ci sfugge ci sono moltissimi cellulari che a causa delle politiche di Google, presentino delle personalizzazioni e applicazioni, le quali sicuramente allargano le funzionalità software del dispositivo, ma che di solito non vengono mai usate dal possessore del cellulare.

Non serve solo recarsi alle impostazioni del cellulare; infatti l’ideale sarebbe quello di ottenere dei permessi di ROOT, una specie di privilegi tecnologici che permettono di modificare e personalizzare Android. E’ bene, però, che essi vengano gestiti da chi è esperto in tale disciplina e non da chi ci capisce poco e niente.

Memoria interna e le sue app

Un primo passo sarebbe quello di scaricare l’applicazione gratuita Titanium Backup, avviarla per poi darle il consenso ad utilizzare i permessi di ROOT. Dopo che l’applicazione mostrerà attraverso una finestra il benvenuto, ve ne mostrerà un’altra di riepilogo con cui si può controllare lo spazio disponibile in memoria o accedere alle impostazioni dell’applicazione.

Ma parliamo dell’eliminazione vera e propria delle applicazioni di sistema: bisogna cercare il Backup/Ripristino posizionato al centro e Titanium Backup vi darà l’elenco esatto di tutte le applicazioni presenti sul dispositivo, oltre a quelle del sistema stesso. Dopo aver visto i software che non vengono assolutamente usati, bisogna selezionarli e scegliere la voce “disinstalla”.

Non fatevi spaventare dalla possibile lunga durata del tempo, si tratta comunque di eliminare app piuttosto pesanti.

Fare attenzione alle app della memoria interna

Consigliamo la massima attenzione nel momento dell’eliminazioni delle app, perché tra di esse possono esserci anche i software definitivi di sistema, che ci permettono di avvedere agli usi basilari del sistema operativo del nostro cellulare. Una volta eliminati questi, il cellulare può comportare delle modifiche non più riparabili. Pertanto, consigliamo un backup completo del terminale con Titanium Backup.