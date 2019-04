Montare video e foto per lo smartphone, ecco le migliori app

Il mondo dei social non è più un mondo a parte, ma fa parte della nostra epoca. E’ un modo per farsi conoscere, per essere lanciati se però vengono usate le carte giuste, soprattutto se le si conosce. E’ frequente, è assai diffuso tra i giovani, soprattutto, la moda di realizzare dei video per lo smartphone da pubblicare poi sui social, in particolare, queste cose sono diffuse soprattutto sul social Instagram, che nasce, appunto, come piattaforma fatta solo per foto e video che vengono pubblicati. Grazie a tali video sono nati i comici dei social oppure gli influencer, quindi, l’editing video non è più una cosa esclusiva solo ai computer. Ecco una lista delle 5 migliori app da scaricare per realizzare video fenomenali.

Le 5 migliori applicazioni per montare video e foto sul cellulare

KineMaster

Molto indicata è KineMaster. Molto semplice da usare e ricca di opzioni davvero fenomenali: basta scegliere le immagini e i video da includere, poi si passa alla scelta di un tema, modificabile secondo i nostri gusti. E’ possibile regolarizzare a detta dei gusti il volume, colori, velocità per clip, effetti, transizioni, ritagli del video, ritagli dell’immagine… Addirittura, tale app permette anche di disegnare e di registrare la propria voce mentre si fa il video. E’ un’app gratis, anche se per evitare che esca il watermark sul video, bisogna pagare.

Indicato per Android.

Adobe Premiere Clip

Adobe Premiere Clip è indicato per chi non è un vero e proprio professionista nel settore, ma che almeno qualcosa lo capisce. Tale app rende la creazione di video molto più divertente ed offre due metodi di creazione diversi: uno automatico e uno manuale. Il primo prende tutti i filmati che hai selezionato, e dopo averli ritagliati, li organizza adattandoli automaticamente alla musica che viene scelta. Il secondo metodo, quello manuale, offre molta più libertà e strumenti di edizione, tra cui i filtri.

Un’altra grande funzione è la possibilità di mandare il file direttamente alla versione desktop di Premiere e continuare lì il processo di editing.

Indicato per iOS e Android.

Magisto

Molto facile da usare e ricco di funzioni, insomma, è ben fatto. Basta semplicemente scegliere i video e le immagini che si vogliono usare, aggiungere la colonna sonora, titolo ed il gioco è fatto! Magisto lavora per te rilevando il contenuto del video, ed estrapolandone i pezzi più interessanti, oltre che aggiungere effetti e transizioni incredibili, trasformandolo in una vera opera d’arte.

Indicato sia per iOS che per Android.

Pinnacle Studio

Pinnacle Studio è famosa per la versione software per desktop, ma non meno fantastica è la versione per i cellulari. Dispone di canali multipli che possono essere riempiti con video e immagini da differenti fonti, oltre che di tagli precisi, transizioni professionali, titoli animati con controllo totale. Anch’essa presenta la facoltà di trasferire i progetti alla versione desktop e altri strumenti avanzati di editing. E’ davvero una delle migliori.

Indicato solo per iOS

VivaVideo

VivaVideo è un’app che, non solo realizza video, ma li rende addirittura divertenti grazie a vari strumenti messi a nostra disposizione. Si possono registrare video fino a 5 minuti; per farlo basta semplicemente premere o non premere un pulsante. Presenta dei filtri che possono essere aggiunti anche prima. Si possono realizzare video di foto automatici, video musicali, collage con immagini o con video. La cosa molto particolare è che tale app dispone di strumenti di editing che permettono l’aggiunta di sticker, animazioni, effetti, testi, suoni, musica, transizioni e interi temi. Un’app davvero molto spassosa.

Indicato sia per Android che per iOS.