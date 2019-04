Netflix, cosa c’è da vedere nel mese di Maggio, la lista

Netflix non si è smentita per il mese di Aprile, che sta svolgendo al termine, e non ha intenzione di farlo per il mese Maggio che sta per arrivare tra pochi giorni. Tante novità, tanti programmi, tanti film strabilianti. Ci sono sia produzione netflix che non. Ci sono sia film d’autore che non, ma anche tantissime serie tv americane, ma anche tanti documentari per i più appassionati. Ecco di seguito la lista definitiva di cosa vedere sulla piattaforma netflix nel mese di Maggio.

Film Originali Netflix

• 3 maggio – VOGLIO UNA VITA A FORMA DI ME

• 3 maggio – VA TUTTO BENE

• 10 maggio – WINE COUNTRY

• 24 maggio – THE PERFECTION

Film

• 1 maggio – DISTRICT 9

• 1 maggio – INTERSTELLAR

• 1 maggio – KICKBOXER – IL NUOVO GUERRIERO

• 1 maggio – MUNAFIK 2

• 1 maggio – PRIGIONE DI VETRO

• 1 maggio – THE EXPERIMENT – CERCASI CAVIE UMANE

• 1 maggio – THE JUDGE

• 3 maggio – JO PIL-HO: L’ALBA DELLA VENDETTA

Serie TV Originali Netflix

• 3 maggio – DEAD TO ME – AMICHE PER LA MORTE, Stagione 1

• 3 maggio – UNDERCOVER, Stagione 1

• 8 maggio – LUCIFER, Stagione 4

• 10 maggio – THE SOCIETY, Stagione 1

• 17 maggio – THE RAIN, Stagione 2

• 31 maggio – WHEN THEY SEE US, Stagione 1

• 31 maggio – COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA), Stagione 1

Documentari Originali Netflix

• 1 maggio – ALLA CONQUISTA DEL CONGRESSO

Stand Up Comedy

• 21 maggio – WANDA SYKES: NOT NORMAL

Anime e animazione

• 3 maggio – TUCA & BERTIE, Stagione 1

• 3 maggio – CUPCAKE E DINO, Stagione 2

• 14 maggio – REVISIONS, Stagione 1