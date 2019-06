Novità Amazon, a breve consegna dei pacchi con i droni in 30 minuti

Sembrerebbe pura fantascienza eppure non lo è; sembrerebbe qualcosa visto in qualche film futuristico eppure non lo è, ma è semplicemente pura realtà che supera la fantasia e a provarlo prima fra tutti è l’azienda di Jeff Bezos, l’azienda di punta dell’e-commerce che ha totalmente modificato il modo di fare acquisti su internet e non solo. Stiamo parlando di Amazon. Quante volte ci siamo messi ad aspettare con tanta impazienza che arrivassero dei pacchi da noi ordinati? Tantissime.

C’è da dire, tra l’altro che Amazon è uno di quei pochi siti in grado di consegnare quanto aspettavamo in tempi precisi, tenendo fede a quanto ci veniva detto tramite on line. Certo, poteva scappare qualche giorno di ritardo o addirittura di anticipo, ma non possiamo proprio lamentarci. Amazon vuole sfidare se stesso e lo sta facendo di recente con dei test in cui sta cercando di provare dei droni con cui sarà possibile, in un futuro non troppo lontano, di consegnare la merce ordinata in meno di trenta minuti. Che dire. Dobbiamo solo essere pazienti.

Amazon, leader dell’e-commerce ci prova con i droni

Per essere più precisi, Amazon ha da poco rivelato che tra pochi mesi alcuni pacchi potranno arrivare a casa nostra direttamente volando, con dei droni. Secondo quanto è stato annunciato dall’azienda durante una conferenza stampa, i droni che arriveranno a casa nostra e che in questo momento sono in una fase di test. Sono interamente elettrici e potranno viaggiare fino a 25 km di distanza e , ovviamente, non potranno consegnare dei pacchi qualsiasi, ma consegneranno solo pacchi di peso inferiore a 2,3 kg in meno di mezz’ora.

Infine, Jeff Wilke, un responsabile del gruppo, ha commentato dicendo che “gli apparecchi possono decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero e rimangono stabili anche in presenza di forti venti”.