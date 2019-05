Novità Iliad, in arrivo due servizi gratis per i suoi clienti

Circa un anno fa il gestore telefonico francese low cost, Iliad, faceva la sua entrata nella nostra vita con offerte che rispecchiavano i desideri degli italiani mettendo in relazione un’ottima offerta con un ottimo prezzo economico. E questa sua politica è andata avanti, aumentando sempre di più non solo le offerte e le loro funzioni, ma soprattutto gli utenti. Una bella scommessa quella di Iliad: alcuni non si fidavano, altri dicevano che questo operatore non sarebbe durato molto e invece, a distanza di un anno, Iliad è ancora qui a dispensare offerte su offerte e a dare del filo da torcere a grandi gestori come Tim, Vodafone e Wind. Vediamo quali altre offerte ci riserva.

Iliad lancia due nuovi servizi per i suoi utenti, ci sarà anche l’app ufficiale?

Diciamo che una delle più grandi richieste che gli utenti di Iliad fanno al loro operatore è quella di avere un’app ufficiale, come sta accadendo per tutti gli altri operatori telefonici. Ma chi lavora per Iliad ritiene non necessario creare un’app ufficiale in quanto il sito funge da questo, oltre che a funzionare perfettamente. Quindi, cari clienti Iliad non parleremo di un’app ufficiale in questo articolo, ma i servizi proposti dal gestore sono altri. Vediamoli insieme.

I due servizi gratis firmati Iliad

Il primo di questi due servizi se ne parlò già in precedenza: stiamo parlando, infatti, del servizio degli SOS Ricarica. A quanto ne sappiamo, il servizio degli SOS Ricarica doveva essere presente già dalle prime promozioni che Iliad fece, ma in seguito ci una frenata da parte degli addetti di Iliad. E la novità è questa: si presume che durante le prime settimane estive tale servizio SOS Ricarica potrebbe davvero esserci. Per chi non lo sapesse, la funzione SOS Ricarica permette ai clienti di operare anche senza credito sul cellulare.

Ultimo dei due servizi protagonisti di questo articolo riguarda invece i cellulari: sul sito ufficiale del gestore low cost, dopo gli iPhone potrebbe essere la volta dei top di gamma Huawei e Samsung. Anche essi potrebbero fare la loro entrata in scena nelle prime settimane dell’estate 2019.