Continua il nostro viaggio alla volta di Netflix. Come nei mesi scorsi, anche nel mese di Aprile 2019 ci saranno numerose novità sia per quanto riguarda le serie tv che per i film di produzione Netflix. Ovviamente, sono tutti programmi che meritano di essere guardati sulla piattaforma. Ultimamente Netflix sta davvero producendo delle serie tv pazzesche, ma anche i film non sono davvero niente male. Essi possono tranquillamente entrare cin concorrenza con quelli del grande schermo, dato che sono davvero super originali e anche creativi. Invitiamo, poi, a chi non ancora ha scoperto il mondo Netflix, di richiedere sul sito ufficiale 30 giorni di prova gratuita, per poi decidere se continuare o meno.

Cosa vedere ad Aprile su Netflix

Sicuramente sulla piattaforma ci sarà il seguito della serie tv del Trono di Spade, che ormai da anni tieni incollati numerosi italiani e non solo. Consigliamo di dare un’occhiata anche alle serie tv di produzione Netflix. Farà la sua comparsa nel giorno 1° Aprile la nuova stagione di Ultraman.

Il giorno 5 aprile Netflix manderà in onda Le terrificanti avventure di Sabrina, o meglio stiamo parlando della seconda parte della prima stagione della streghetta adolescente. Sempre nel giorno 5 aprile, sbarcherà sulla piattaforma la prima stagione di Il Nostro Pianeta e anche la prima stagione di Sabbie Mobili. Per chi non lo sapesse, la serie nasce dal romanzo omonimo dell’autore Malin Persson Giolito, il quale narra di una sparatoria che scoppia all’interno di una scuola privata di Stoccolma. Una studentessa della scuola sarà accusata di uno dei tanti omicidi, davvero interessante!

Invece, il 19 aprile sarà la data della messa in onda dell’anima Rilakkuma and Karou e il film Someone Great. Quest’ultimo ha come protagonista Jenny, la quale, dopo aver chiuso la storia col proprio fidanzato, si concentrerà a vivere un’avventura con tutti i suoi migliori amici. Un’avventura che non dimenticherà molto facilmente.

Con tutta questa ricchezza di contenuti vi possiamo solo augurare buona visione e buon divertimento.