Nuovo iPhone XI 2019, tripla fotocamera con sorpresa

Confermata l’uscita del nuovo iPhone XI 2019 (nome provvisorio), la sua caratteristica sarà una tripla fotocamera posteriore inserita all’interno di un bumper rialzato. Solitamente Apple è molto brava a nascondere le proprie intenzioni e non far trapelare nulla fino alle ore antecedenti alla presentazione ufficiale del prodotto, ma la stessa azienda di Cupertino sembra aver cambiato strategia e far uscire dai propri uffici qualche rendering su come sarà l’iPhone XI 2019, uscita prevista per settembre 2019, commercializzazione inizio ottobre.

Apple realizzerà tre modelli di iPhone

Anche su questa edizione 2019, la Apple realizzerà tre modelli per esigenze diverse. Ci sarà una versione big (iPhone XI 2019 Xs) con schermo 6,5 pollici e un modello lowcost (iPhone Xr 2019), che affiancheranno quello di base.

Il design frontale resterà pressochè immutato dal precedente, ci sarà posto per un notch di grandi dimensioni dove all’interno verranno inseriti i sensori per il riconoscimento facciale 3D, mentre le cornici dello schermo saranno arrotondate.

La parte posteriore cambia, per la prima volta, Apple monterà sull’iPhone tre sensori fotografici, e questo di conseguenza cambierà il suo design: il comparto fotografico verrà inserito all’interno di un bumper quadrato, leggermente rialzato rispetto alla scocca.

Questo ultimo accorgimento non è stato preso in modo entusiasmante dagli utenti, in molti sperano che Apple ci ripensi e trovi un’altra soluzione per il comparto fotografico posteriore.

Particolari caratteristiche

Altra caratteristica particolare, come si può notare, le lenti sono posizionate in una strana forma a triangolo. Questa scelta di Apple non si capisce, probabile che facendo degli studi sarà stato fatto per avere un’immagine migliore. Il sensore principale verrà affiancato da un teleobiettivo e da una fotocamera quadrangolare, i tre sensori fotografici dovrebbero essere da 12 Megapixel.

Oltre al comparto fotografico si può dire con certezza che sarà presente il nuovo chipset A13 Bionic, supportato da almeno 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna. Il modello base avrà uno schermo OLED da 5,8 pollici, la versione Xs da 6,5 pollici. A bordo si troverà anche iOS 13, la nuova versione del sistema operativo farà il suo debutto ufficiale alla WWDC 2019 in programma dal 3 al 7 giugno.