Offerta Wind Giga x Te, per i clienti fino a 10GB di traffico dati extra

Ultimamente Wind ha cercato di ingraziarsi sempre più possibili clienti sferrando offerte molto diverse tra di loro, ma di certo non dimentica tutti quei clienti che continuano ancora a seguirlo dopo tanti anni. Infatti, è a questi ultimi che offre la possibilità di ricevere fino a 10GB extra di traffico dati, presentando così di fatto il pacchetto Wind Giga x Te, che si articola in tre varianti che consentono questa volta di ricevere 3, 6 o 10 GB di traffico dati in più. Queste offerte, però, non sono rivolte a chiunque, ma a tutti coloro che riceveranno un messaggio di invito da parte del gestore. Infine, chi è già cliente, avrà la possibilità di verificare la disponibilità presso uno dei punti vendita Wind tramite l’apposita area “Offerte per Te”.

Offerta Wind Giga x Te, l’operatore telefonico pensa anche ai suoi clienti fedelissimi

Al fine di legare sempre di più a sé i suoi già clienti, Wind offre una quantità extra di traffico dati. Tutto questo, però, parte come iniziativa della stessa azienda Wind la quale sta inviando una proposta interessante a tutti i suoi clienti, in cui li invita ad attivare una delle tre opzioni Wind Giga x Te. Ma non si tratta di un’offerta generale: infatti, ognuno dei suoi clienti riceve l’offerta ad un costo differente personalizzato dal gestore. Non si esclude il fatto che, inoltre, alcuni clienti abbiano la possibilità di scegliere tra più opzioni presentate e quindi decidere la quantità di traffico dati da ottenere mensilmente.

Di fatto, i clienti selezionati da Wind, avranno la possibilità di scegliere tra l’offerta 3 Giga x Te, 6 Giga x Te e 10 Giga x Te. Ci teniamo a ricordare che l’operatore procederà automaticamente con il rinnovo addebitando il costo della promozione direttamente sul credito residuo. Se poi siete contrari a questo servizio, bisogna richiederne la disdetta.