Offerte ho.mobile: tutto illimitato e 50 GB a 7 euro al mese

Il nuovo gestore ho.mobile nasce per “combattere” il suo nemico di telefonia low cost, Iliad, nonché fondatore di un nuovo modo di far telefonia basandosi sulla trasparenza e semplicità. Ricordiamo che è un gestore figlio di Vodafone.

Iliad e ho.mobile: guerra a suon di offerte

E’ una vera e propria battaglia all’ultima offerta, o meglio, all’offerta più economica e di qualità quella tra Iliad e ho.mobile. Però, bisogna ammettere che quest’ultimo ha avuto un colpo di genio: è stata realizzata un’offerta indirizzata unicamente agli utenti Iliad, che potrebbe davvero convincerli a schierarsi dalla parte del figlio di Vodafone. Vediamo nel particolare di cosa si tratta.

Da Iliad a ho.mobile: la super offerta a 6.99€

Tale offerta chiede solo 6.99€ ed è disponibile averla presso qualsiasi punto vendita ho.mobile. Ci sarà, però, un costo di attivazione di ben 17 euro, comprendente la nuova SIM, l’attivazione dell’offerta e il primo rinnovo che verrà ogni mese addebitato sul credito residuo.

L’offerta pensata solo per i clienti Iliad

Ma andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta: tale promozione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri con ben 50 GB di traffico dati in 4G Basic. Il costo è di 6.99 euro al mese e include i seguenti servizi:

• sms ho. chiamato;

• avviso di chiamata;

• trasferimento di chiamata;

• navigazione hotspot

• credito residuo

Ulteriori informazioni

Per conoscere in modo diretto i propri movimenti, è possibile scaricare, inoltre, in modo gratuito, ovviamente, l’app ufficiale ho.mobile che permette, così, di gestire i consumi e chiedere eventualmente il rinnovo anticipato dell’offerta. Al momento dell’acquisto della SIM tutti i numeri che risultano essere a pagamento saranno disattivati diretamente dal gestore. Qualora, però, si avrà necessità di attivarli, avverrà il tutto in modo automatico.