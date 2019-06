Passione libri, come scaricarli gratis da internet

Non solo film e serie tv in streaming gratis su internet, ma anche i libri sono facili da trovare nel mondo del web. Certo, ci sono dei siti che fanno pagare il libro a cui siamo interessati, e spesso e volentieri, per evitare di pagarli, decidiamo di scaricare dei libri in modo del tutto illegale, purché sia gratis. Beh, ecco una bella notizia per tutti gli appassionati di lettura: esistono dei siti internet dove scaricare dei libri è del tutto gratuito e legale. Vediamo un po’ quali sono.

Come scaricare i libri gratis: i migliori siti

Liber Liber

Il primo sito della lista è Liber Liber. Si tratta di Onlus italiana la quale presenta più di 3500 opere digitalizzate, con tanto di audiolibri, musica e video. E’ possibile fare una donazione a questo sito che permette di scaricare in modo del tutto gratis i testi a cui siamo interessati. Non si entra nel settore illegale in quanto esse sono sprovviste di diritto d’autore o perché semplicemente concesse liberamente dai legittimi proprietari.

Troverete i libri ordinati in base all’autore, titolo, argomento o per maggior numero di download. Si può scegliere di scaricare il download nei formati epub, odt e pdf. Infine, oltre che a contribuire economicamente, si possono anche segnalare dei refusi, oppure digitalizzare un’opera, seguendo quanto ci viene detto nelle linee guida dell’associazione.

Archive.org

Altro sito simile al primo è Archive.org, che si tratta di un vero e proprio database che viene rifornito da tutto il mondo con libri, riviste, film, immagini e software non protetti da diritti d’autore. Tutte le opere disponibili sulla piattaforma sono consultabili direttamente sul sito e anche scaricabili nel formato che più ci interessa.

Progetto Gutenberg

Terzo sito che segnaliamo è Progetto Gutenberg, che nasce nel 1971 e vuole realizzare una biblioteca libera ed elettronica di testi di pubblico dominio. All’interno di esso si possono trovare più di 58000 libri, e non sono richiesti né pagamenti, né iscrizioni né download di app. Possiamo trovare i testi in formato epub o Kindle (con o senza immagini) che sono in continuo aggiornamento.

Si può inoltre aiutare il sito attraverso una donazione di un importo a scelta libera seguendo le indicazioni presenti.

Feed Books

Altro sito importante è FeedBooks, il quale non solo presenta opere protette dal diritto d’autore, ma anche libri di pubblico domino interamente in italiano, dove è possibile trovare i più grandi classici della letteratura italiana.

Quelli che troviamo sono libri liberi da qualsiasi tipo di copyright e sono scaricabili in formato epub.

Amazon

Contrariamente a quello che si può pensare, anche Amazon permette di avere questa possibilità, cioè scaricare in modo gratis dei libri. Per la precisione, si parla di opere datate i cui diritti d’autore sono scaduti. Si tratta di una sezione tra l’altro sempre aggiornata.

Per fare ciò bisogna essere iscritti ad Amazon dato che per tale funzione serve aver effettuato l’accesso a esso. Poi, se ci sono persone che hanno un Kindle regolarmente registrato ad Amazon, si può inviare l’ebook al dispositivo con un semplice clic.

Rakuten Kobo

Tale sito nasce dall’unione tra Rakuten e Kobo, e si tratta di un portale che presenta un vasto elenco di ebook gratis da scaricare, i quali possono essere consultati in modo semplice e rapido.

Il sito, però, non è realizzato esclusivamente per i libri digitali gratis, ma contiene una sezione dedicata ad essi. Per usufruire di tale servizio bisogna registrarsi, anche tramite Facebook.

Si tratta di un portale molto importante e legale in quanto è affiliato al Mondadori Store.

Many Books

Citiamo anche ManyBooks, un portale che mette a disposizione dei propri utenti tantissime opere letterarie libere dal copyright. E’ possibile trovare tantissime opere classiche anche della nostra letteratura.

Abbiamo la libertà sia di leggere online gli ebook, che di scaricarli, sempre gratis. Anche tale sito richiede la registrazione, possibile anche attraverso Facebook. Possiamo scegliere di scaricare l’ebook nei formati di epub, il pdf e il txt, nonché nei formati specifici per diversi ereader sul mercaro, come il Kindle.

Streetlib Store

Consigliamo anche il sito Streetlib Store, in cui è possibile trovare anche delle opere di nomi emergenti, oltre che a riviste.

E’ possibile scaricare il testo in modo gratuito e scegliere se in formato epub o Kindle. Necessaria è la registrazione, che sarò valida anche per altre attività che si possono svolgere sul portale, come ad esempio la pubblicazione di cataloghi o l’azione di selfpublishing, sarebbe a dire la pubblicazione autonoma di proprie opere letterarie.

Ebook gratis

Altro sito interessante è Ebook gratis, dove si possono trovare le opere di giovani autori, ma anche fumetti, saggi, manuali o riviste, i quali possono essere liberamente consultabili online o scaricabili in locale.

Free Computer Books

Vi segnaliamo un sito dedicato interamente all’informatica il cui nome è Free Computer Books, un portale in lingua inglese che mette a disposizione dei propri utenti tantissimi libri e pubblicazioni scientifiche. Anche in tal caso i libri possono essere o letti online oppure scaricati.

Biblioteca della letteratura italiana

Ultimo sito, ma non per importanza, è la Biblioteca della letteratura italiana, raggiungibile a questo link. Già il titolo ci anticipa che questo sito è soprattutto indirizzato a chi ha voglia di leggersi un grande classico, oppure scaricarlo gratis, su cui sono scaduti i diritti di autore. Le opere possono essere cercate sia tramite il titolo sia tramite l’autore.