Password: come posso salvaguardarla da hacker e altre minacce?

Siamo davvero sicuri che le nostre password siano davvero al sicuro? Siamo costantemente connessi e non è difficile che qualche esperto possa rubarci le nostre password e altri dati importanti. Vediamo come tenere al sicuro le nostre password.

Collection#1

Iniziamo con Collection#1, un archivio che possiede ben 700mila indirizzi email e le rispettive 21 milioni password. Un primo passo per scongiurare di far parte di questa lista è quello di non usare un’unica password per diversi account. Nel momento in cui ci si accorge che il proprio indirizzo email e la propria password è presente in tale lista, è necessario cambiare la password.

Come controllare

Per verificare la presenza di qualche tuo dato in tale lista, è bene usare un un servizio presente sul sito Have I been pwned (Hibp) (http://bit.ly/2T08ivv), esso sarà in grado di dire se account e password sono state violate. da qualche parte in rete.

E’ il momento di cambiare

Tale servizio offre anche delle soluzioni: la prima è quella di andare su 1password.com (http://bit.ly/2BM2rQC) e utilizzare il servizio di creazione password sicura, che è gratuito per i primi 30 giorni. Consigliamo soprattutto le password lunghe, contenenti sia numeri, che lettere e segni speciali.

Inoltre, con 1password.com si ha a disposizione uno spazio personale in cui ci sono tutti i dati di accesso. L’unico sforzo da fare è quello di ricordare solo una password.

La risposta di Google

Google ci tiene ai suoi utenti e lo ha dimostrato con Password Checkup (http://bit.ly/2NhiFWf), una estensione di Google Chrome disponibile sullo Store di Chrome, la quale ha lo scopo di verificare la sicurezza della password. Tale estensione resta sempre attiva, dopo averla istallata sul browser, ed effettua da sola il controllo in automatico, nel momento in cui si inseriscono i dati di accesso a un qualunque sito. Infine, se la password è stata violata, tale dispositivo lo segnale.