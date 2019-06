Polaroid o Fujifilm? Il regalo che non t’aspetti, ecco perchè

La fotografia istantanea o “la Polaroid”, come si è soliti denominarla, è una delle tendenze più cool del momento; nonostante l’avvento della fotografia digitale e la conseguente scomparsa delle macchine analogiche, resta una delle scelte più gettonate fra i giovani. Il motivo è semplice: è un ricordo cartaceo, indelebile, di estrema comodità per le dimensioni contenute del foglio e di particolare bellezza per la decorazione della propria stanza o il riempimento di una bacheca.

Polaroid: simbolo di una tecnologia che non conosce fine

Polaroid è il marchio storico, simbolo di una tecnologia che non conosce fine, che immette le proprie radici in un’epoca ben più lontana dalla nostra. Negli ultimi anni, però, è entrato in stretta competizione con le altre case produttrici del settore. Fra tutti Fujifilm è riuscita ad uscire dal contesto con i modelli Instax, rilasciando prodotti innovativi e accessibili a tutti i portafogli.

Fujifilm Instax Mini 9: la più economica

Esempio chiaro e indiscusso è la Fujifilm Instax Mini 9, la più economica del lotto. È la scelta base per chi non ha troppe pretese e vuole immergersi nel mondo della fotografia istantanea.

Pratica per i selfie, grazie allo specchietto, utile per gli scatti ravvicinati, grazie alla doppia lente, e buona per qualsiasi condizione di luce.

Le pellicole si possono trovare nella maggior parte degli store online e in qualsiasi negozio di elettronica in pacchetti di diverse quantità; la più comune delle soluzioni è il pacchetto da 20 fogli, online per poco più di 20 euro; inoltre, data la popolarità, può diventare ben più di un semplice regalo gradito, qualora sceglieste di acquistarla.