PosteMobile mette k.o. Iliad, Vodafone e TIM con un’offerta a 8 euro

Sebbene si senta parlare poco di Postemobile, contrariamente a quello che ci si aspettava, è lui ad esser stato eletto il migliore operatore virtuale dell’anno, andando a sconfiggere la concorrenza.

Ma come si è arrivati ad un tale risultato? Sicuramente, c’è da ringraziare soprattutto una rete di supporto al network quale Wind Tre che riesce a gestire un’utenza che beneficia periodicamente di iniziativa fantastiche.

In tal proposito, non possiamo non parlare della nuova offerta Creami Relax100 la quale sarà accessibile a tutti presso gli uffici postali o Kipoint abilitati anche per Partite IVA. Andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Nuova offerta di PosteMobile, sei pronto a lasciare il tuo operatore?

Come già è stato anticipato, PosteMobile è l’operatore virtuale più proficuo del momento, capace di sfornare buone offerte che attirano subito gli utenti di altri gestori telefonici, classici e low cost che siano.

La super offerta di PosteMobile sbaraglia la concorrenza con queste tre funzioni ormai richiestissime da parte del pubblico: parliamo di minuti illimitati, SMS senza limiti e 100 GB in 4G verso tutti, al solo costo di 8 euro al mese. Insomma, un’offerta davvero ottima!

Per quanto riguarda l’attivazione ed il mantenimento, c’è da dire che nel primo trimestre potremo provare il servizio a 10 euro al mese mantenendo sempre la funzione illimitata sia delle chiamate che dei messaggi, con un’unica variazione: 80 GB di internet.

Invece, per quanto riguarda il secondo trimestre si passa a 9 euro al mese per 9 mesi consecutivi, senza che ci sia qualche cambiamento sulle soglie per traffico voce/SMS e dati del periodo immediatamente precedente. Soltanto alla fine si arriverà agli 8 euro al mese con l’incremento dei Giga ed ancora tutto illimitato.

PosteMobile Creami Relax 100, altre informazioni

Tale promozione non presenta dei vincoli di portabilità e l’attivazione iniziale prevede 15 euro per un nuovo numero. Per quanto riguarda coloro che già sono clienti, essi hanno la possibilità di inoltrare la richiesta ed ottenere gli stessi vantaggi, al costo di 19 euro una tantum.