Postemobile: offerta Creami Weback, ecco di cosa si tratta

L’offerta di Poste Italiane con Postemobile si chiama Creami Weback, l’unica tariffa che ti ricarica per i GIGA non utilizzati, credit inclusi per chiamate e SMS, 50 GB al mese, costo dell’offerta euro 9,99. Ogni mese ricevi 1 euro di ricarica telefonica bonus ogni 10 GB non utilizzati, ad esempio: se in un mese, che hai 50 GB disponibili, ne consumi solo 9 di GB, non avendone utilizzati 41 GB, riceverai 4 euro di ricarica bonus. Se ne consumi 15 di GB riceverai 3 euro di ricarica bonus.

Postemobile: servizi inclusi

I servizi e la navigazione hotspot sono inclusi e senza costi aggiuntivi. “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212 inclusi. Puoi condividere i tuoi GIGA con altri dispositivi, senza costi aggiuntivi.

Puoi tenere sotto controllo in modo semplice i consumi della SIM, il traffico e il credito residuo. Scaricala da App Store, Google Play e Microsoft Store.

L’offerta la si può acquistare sia online che telefonando e parlando con un operatore.