PosteMobile presenta la promozione a 5 euro e non solo

PosteMobile non è uno di quei operatori da sottovalutare. Infatti, esso risulta essere l’operatore virtuale più apprezzato almeno nel campo italiano. PosteMobile vuole accontentare i suoi utenti e lo fa decidendo di offrire una proroga per la sua promo Creamy Style a 5 euro al mese. Consta di 500 credit per chiamate ed SMS oltre ad includere anche un piano dati ben bilanciato per i 5 GB inclusi. Non fatevi scappare questa tariffa la quale viene estesa alle nuove attivazioni entro e non oltre il giorno 23 giugno 2019.

Comunque, l’MVNO di certo non si ferma qui e sta realizzando una tariffa nuova che si rivolge in maniera mirata all’utente business e che per questi giorni passa da 9,99 euro al mese a un costo di 8,99 al mese, con tutto incuso. Ecco di seguito le promozioni di questo mese.

Postemobile presenta delle nuove offerte per utenti consumer e business

Iniziamo a parlare della Postemobile Creami Style a 5 euro: si inizia da un piano base con credit incluse per chiamate vocali e messaggi e 5 GB di traffico Internet.

Per quanto riguarda il costo, esso rimane fisso e non varia nonostante si abbia la possibilità di richiedere anche 5 GB Extra aggiungendo un solo euro in più al mese, arrivando ad avere un totale di 10 GB per sempre. Il traffico aggiuntivolo si riceve se si chiama all’assistenza clienti al 160 oppure il 401212 o inviando un SMS al numero 4071160 con testo “SI 5GIGAEXTRA”.

Invece, per quanto riguarda la nuova Creami Extra WOW 50GB Exclusive Business Edition, essa è rivolta a coloro che sono titolari di Partita IVA ed è, in via eccezionale, proposta in sconto con inclusi credit illimitati per chiamate ed SMS e 52100 credit per il traffico dati, che si possono tradurre in 50 GB al mese a costo fisso. L’unica differenza rispetto all’ultima versione della promozione è che questa revisione è esclusivamente dedicata ai professionisti.

Se invece dobbiamo parlare dei costi accessori, si deve ricordare la spesa una tantum per l’acquisto della SIM. Per quanto riguarda il rilascio del numero costa 20 euro e include 10 euro di traffico. La spedizione del supporto fisico è gratuita, e nell’utenza è previsto anche l’uso della modalità hostpot e la navigazione in Roaming UE. Questa risulta essere inclusa ed illimitata per chiamate ed SMS. Per il traffico dati abbiamo 3,27 GB usabili senza costi aggiuntivi per la navigazione Internet e tramite app.

Se vi volete chiarire ulteriormente le idee, vi consigliamo di visitare l’area utenti della pagina ufficiale di PosteMobile, oppure potete chiamare anche il numero 401212 o assistenza clienti al 160.