Quali sono le app per poter migliorare la nostra salute

Possiamo migliorare la nostra salute grazia a qualche app specifica? Sembrerebbe si sì, e finalmente, la tecnologia si mette al servizio dell’uomo e della sua salute, cercando di contribuire nel migliore dei modi. Dopo tante app di diverso genere, dai giochi ai social, dalla musica ai film, sono state progettate delle app fatte proprio per la salute dell’uomo e sperando di migliorarla. Vediamo di seguito una carrellata di app che dovremmo iniziare a prendere in considerazione.

La tecnologia lavora anche per la salute dell’uomo

Dieta e salute

Questa app non ha limiti di dispositivo ed è disponibile per Android e iOS. Nella fattispecie, si tratta di un’app pensata proprio per coloro che vogliono seguire una dieta. Ma non è tutto. Essa dispone della possibilità di controllare l’indice di massa corporea (IMC), registrare il peso e scegliere la dieta più appropriata per il proprio fisico. Inoltre, è un’app che vede anche il futuro in quanto mostra il tempo necessario per raggiungere gli obiettivi e anche un menu da seguire, quindi si ha la possibilità di impostare un obiettivo di peso. Essa Si basa sulla dieta a punti, molto presente negli Stati Uniti, dove ogni cibo ha un punteggio e da questo si ha controllo sulla dieta.

Nike Training Club

Applicazione del tutto gratis e offerta sia per sistemi iOS che Android. Alla base della sua costruzione, c’è la volontà di concentrarsi sulle persone che non amano le palestre tradizionali. In pratica, offre un’alternativa all’esercizio fisico, con oltre 190 opzioni di allenamento a casa. C’è anche la possibilità di avanzare di livello. Si tratta quindi di un percorso graduale che parte dal livello principiante per arrivare poi a quello superiore a tutti.

Drink water

Più che un’app, questo è un consiglio per tutti che dimenticano o non bevono abbastanza liquidi per tutto il giorno, cosa molto sbagliata. Alla base di questo progetto c’è quindi la volontà di incoraggiare le persone a bere e a non sottovalutare il beneficio che ha l’assunzione di tanta acqua. Esso è disponibile su dispositivi iOS e Android. In base al peso della persona, lo strumento identifica la quantità giornaliera ideale di assunzione di acqua. La sua funzione sta nel fatto che tramite messaggi e avvisi che appaiono sullo schermo dello smartphone, ci ricorda di bere. Esiste anche la funzione di poter registrare i liquidi che assumiamo.

Docway

Ultima, ma non per importanza, questa è la principale applicazione medica per molti, disponibile per i sistemi IOS o Android. Nasce per rendere la vita più facile a chi ha bisogno di assistenza medica umanizzata, mettendo in contatto il medico con il paziente. Ad oggi conta più di 55.000 utenti. Nasce nel 2015, quindi 4 anni fa, ed ha portato una piccola ma grande rivoluzione nell’ambito della salute. Infatti, grazie a questo innovativo progetto, abbiamo la possibilità di chiamare il medico per una visita ovunque ci troviamo, facilitando il giorno per giorno chi ha bisogno di cure mediche con un’assistenza esclusiva e differenziata.