Samsung regala 500 euro: ecco cosa fare per averli

Se desiderate avere il nuovo Galaxy S10, la Samsung ha in atto una promozione valida fino il 31 maggio irripetibile e irrinunciabile. Se avete in programma di cambiare il vostro smartphone con il fantastico Galaxy S10, il mese di maggio e il periodo giusto per comprarlo. Il programma Samsung Value, vi permette di farvi risparmiare fino a 500 euro, proponendovi una supervalutazione del vostro device usato, logicamente se possedete un device Huawei, Apple, LG, e Samsung.

La superpromozione di Samsung Value fino al 31 maggio 2019

Logicamente, bisogna essere consapevoli che ci dobbiamo liberare di un fresco top di gamma, per cui la valutazione media si attesta intorno ai 250/300 euro, poi per i più quotati si può arrivare al tetto massimo di 500 euro, come si può scendere ai minimi 100/130 euro. Infatti, la promozione Samsung Value, fa rientrare nella scontistica anche dispositivi un po’ più vecchiotti tipo Galaxy S6, Huawei P9, iPhone 6, LG V30.

Diciamocelo francamente, quanti di voi vanno subito alla ricerca dell’ultimo flagship appena uscito, e di conseguenza non vedono l’ora di disfarsi, anche per pochi soldi, del vecchio smartphone. Così, la promozione, non solo vi da una supervalutazione del vostro vecchio dispositivo, ma non vi fa perdere tempo per venderlo, lo si può lasciare gratuitamente nel negozio dove si andrà a ritirare il nuovo smartphone.

Vi ricordiamo che se volete essere possessori al più presto del nuovo Samsung Galaxy S10, e sfruttando la superpromozione avete tempo fino al 31 maggio. Per ulteriori informazioni in merito alla promozione e per avere chiarezza sulla lista degli smartphone che rientrano in Samsung Value, potete consultare il sito ufficiale dell’iniziativa.