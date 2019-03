Scoprire i tradimenti su WhatsApp, ecco un trucco infallibile

WhatsApp ormai fa parte del nostro quotidiano, non solo a livello individuale, ma soprattutto collettivo. Sì, perché esso accompagna la vita di una famiglia, di un gruppo di amici, e anche delle coppie di fidanzatini. E’ proprio a questi ultimi a cui noi rivolgiamo il nostro articolo. Spesso, WhatsApp non è solo il luogo dove la coppia si sente maggiormente, ma anche il luogo dei tradimenti. Come possiamo capire e scoprire se il nostro partner ci sta tradendo proprio su questa piattaforma di messaggistica istantanea? Ecco un semplice trucco infallibile

Spesso ci si tradisce su WhatsApp

Non è di carattere sporadico o locale il caso in cui spesso alcuni controllino le varie chat dei rispettivi partner. Tra Telegram, Messanger e WhatsApp, la prima chat che viene controllata è proprio quest’ultima. Ma spesso, spiare l’altro non basta, anzi è del tutto inutile, dato che chi vuole nascondere qualcosa tende ad eliminare la chat, a maggior ragione se sa che sarà controllato.

Come scoprire un tradimento?

Non perdetevi d’animo, WhatsApp può ancora essere al vostro servizio e aiutarvi a smascherare l’altro. Infatti, bisogna accedere alla voce Impostazioni, seguire pigiando sulla sezione Account. In esso si trovano nomi e cognomi dei contatti con cui spesso parla il vostro partner. Inoltre, tale sezione dispone anche di ampie informazioni relative al numero di messaggi e di file scambiati. Una volta fatto ciò, basta tirare le somme e capire se il tradimento è avvenuto o meno. Buona fortuna!