Se hai un cellulare Samsung, su Whatsapp avrai un trucco segreto

Quella di WhatsApp è un’applicazione trasversale, che tocca tutti i cellulari e tutti i sistemi operativi presenti in circolazione. E’ usata da tutti e non presenta differenze tra un cellulare e un altro. Eppure, c’è da dire, che quasi per caso è stato trovato un trucco da poter fare su WhatsApp, in particolare con la sua fotocamera, che è possibile da fare soltanto con un cellulare di marca Samsung. Che non ce ne vogliano le persone che hanno un cellulare di diverso brand, ma è davvero una chicca molto particolare che potrebbe anche rivalutare la Samsung. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Come fare foto eccezionali su WhatsApp con un cellulare Samsung

Tra poco l’applicazione di WhatsApp, entrata ormai a far parte della famiglia Fecbook, ci presenterà, anzi ci stupirà con un altro aggiornamento. Ma mentre aspettiamo con ansia quest’ultimo, cerchiamo di “accontentarci” di quello odierno che di certo non annoia. In particolare, questa chicca riguarda chiunque abbia un cellulare Samsung Galaxy S10. Quello che è stato scoperto è inerente alla fotocamera WhatsApp dello stesso.

In pratica, tutti noi sappiamo che per realizzare e poi condividere una foto in alta definizione realizzata tramite la fotocamera grandangolare bisogna uscire dall’app, scattare e tornare poi all’interno di chat e gruppi dove poterla inviare. Eppure, grazie ad un nuovo trucco, potrete dire addio a tutta questa vecchia tecnica. Infatti, abbiamo la possibilità di cambiare camera in modo del tutto veloce passando dalla versione standard al modello ad ampio raggio.

Per svolgere questo gioco di alternare le fotocamere passando dall’uno all’altro obiettivo bisogna soltanto aprire la fotocamera in modalità standard e passare poi a quella posteriore. Facendo in questo modo, l’output della lente cambierà selezionando automaticamente l’obiettivo grandangolare.

I colleghi di Sammobile hanno mostrato attraverso supporti di tipo grafico il risultato dell’operazione di cambio dinamico della lente. Insomma, davvero una genialata che non è da sottovalutare, ma che vi invitiamo a provare.