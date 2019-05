Smartphone Huawei P30 Pro, ideale per fotografare la luna

Stiamo parlando dello smartphone Huawei P30 Pro, che mette la fotografia al primo posto per far foto al buio, scatti iperrealistici che di notte superano i limiti dell’occhio umano. Con questo smartphone Huawei P30 Pro vuole portare la fotografia a un livello paragonabile a quello di una macchina fotografica reflex, ricordiamo che i sensori sono realizzati in collaborazione con Leica.

Smartphone Huawei P30 Pro

È possibile scattare in qualsiasi condizioni di luce, logicamente usando il potente zoom, fare bella foto alla luna ha senso, e non è cosa facile, in tanti ci hanno provato in passato, risultato, un puntino luminoso in mezzo al nero del cielo notturno.

Huawei P30 Pro offre quattro sensori:

1)Il principale, da 40 MP con apertura focale f/1.6 e stabilizzatore ottico dell’immagine

2)Un grandangolare da 20 PM con campo visivo di 120 gradi

3)Un ToF (Time of Flight) per catturare la profondità di campo

4)Uno zoom ottico 5X da 8 MP, che arriva a 10X in modalità ibrida e a 50X in digitale

Il dato più impressionante riguarda la quantità di luce che può catturare il sensore principale, ovvero 409.600 ISO. Huawei P30 Pro si basa su un display Oled da 6.47 pollici con risoluzione Full HD+, e per la prima volta offre l’Acoustic Display Technology, in questo caso è lo schermo a emettere onde, aumentando così la superficie uditiva, ma senza intaccare la privacy delle chiamate.

Il display è curvo, ricorda i Samsung, e una scocca molto ben fatta, ma che non scatena alcun effetto “wow”. C’è il notch, la famigerata tacca sul display che come di consueto nasconde la fotocamera per i selfie da 32 MP.

La potenza di elaborazione è affidata al SoC Kirin 980, abbinato a 8 GB di Ram. Due le versioni, una da 128 GB (prezzo intorno ai 1.000,00 euro) e quella da 256 GB (proposto a 1.100,00 euro), espandibile tramite scheda di memoria NM proprietarie di Huawei fino a 256 GB. La batteria di 4.200 mAh si puo’ caricare via wireless a 15w o tramite cavo USB-C a 40W. P30 Pro offre anche la ricarica inversa, ovvero si puo’ sfruttare la sua batteria per caricare altri dispositivi semplicemente appoggiandoli sullo smartphone.