Sony e PS5: l’ufficializzazione della nuova Playstation è alle porte!

E’ ormai risaputo che Sony stia lavorando intensamente alla sua nuova console, la più amata fra i players: Playstation 5 o PS5. I vari rumors e le indiscrezioni sulle perfomance accendono gli animi dei fan più accaniti, dando speranza al quasi sicuro Soc AMD che si celerà sotto la scocca di questa bestiolina.

I vari test realizzati sotto il nome in codice “Gonzalo” portano le aspettative alle stelle. I bench parlano chiaro: più di 20000 punti totalizzati con il Fire Strike Test, uno dei tanti presenti all’interno della piattaforma 3D Mark. Basti pensare che la PS4 (non la versione Pro) fece soltanto 5000 punti e che la PS4 Pro era paragonabile per prestazioni ad un Nvidia GTX 1070. Non dimentichiamo, però, che i valori ottenuti in questi bench sono frutto dell’accoppiata processore-scheda video.

Un’altra buona notizia per gli amanti del marchio e non è la quasi certezza che la data di ufficializzazione della PS5 sarà svelata a breve, insieme al prezzo di lancio. E’ il giornalista Takashi Mochizuki a pensare questo, grazie ai dati raccolti dall’intervista di Yoshida in occasione del WSJ.

Le sorprese non finiscono qui; secondo alcuni analisti il rilascio della nuova PS5 avverrà durante il periodo natalizio del 2020, in quasi contemporanea con l’uscita della Xbox Scarlett. Sarebbe una scelta astuta e più che consona, data l’intensa rivalità fra i due marchi di console. Per quanto riguarda il prezzo di lancio non si è giunti ancora a fonti attendibili, ma di certo non crediamo si distaccherà di molto dai prezzi di PS4 Pro.