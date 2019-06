Storie Instagram, come scaricare gratis quelle dei nostri contatti

Instagram nasce dopo Facebook, padre fondatore dei social network. Eppure, inizialmente, soltanto poche persone avevano un account Instagram, il quale, tra l’altro, nacque come una sorta di social dove non si potevano condividere link oppure scrivere degli stati, come invece accade ancora su Facebook, ma era un social fatto di foto. Poi, nel corso del tempo, con i vari aggiornamenti, sono state aggiunte altre funzioni che lo hanno reso quello che è oggi.

Instagram è sicuramente famoso per una funzione propria, che poi è stata riportata sia su facebook che su WhatsApp, ovvero stiamo parlando delle Instagram Stories, con le quali, i diversi utenti, possono far vedere ai loro contatti, cosa stanno facendo o pensando in modo del tutto istantaneo. Inoltre, le stesse stories sono state aggiornate ed abbellite sempre di più con stickers, emoji, canzoni di sottofondo, gif e tag.

Ma arriviamo al punto del nostro articolo. Le stories di Instagram durano, come sappiamo, soltanto 24 ore, e non abbiamo la possibilità, o meglio, è lo stesso social network che non ci dà la possibilità di scaricare le storie dei nostri contatti. Ma non è detta l’ultima parola. Infatti, esiste un sito online, del tutto gratis, che ci permette di farlo.

Posso scaricare le stories di Instagram? Sì, con un sito

Continuando il discorso di prima, possiamo davvero scaricare le storie di qualche nostro cantante del cuore o di un amico e tenerle per sempre sul nostro dispositivo cellulare. Questo è possibile con il più famoso e celebre sito, il cui nome è StoriesIG, il quale consente di effettuare il download dei contenuti in pochi secondi, gratuitamente ed in anonimato.

Possiamo servirci di questo sito sia direttamente dal nostro cellulare mobile che dal desktop. Per un’operazione del genere, vi consigliamo di usare la seconda variante dato che il tutto vi risulterà piuttosto comodo. Comunque, l’iter da seguire è il seguente:

1.Aprire il sito;

2.Digitare l’username;

3.Cliccare su download al contenuto opportuno.

Attenzione: questa funzione è possibile applicarla soltanto con gli account di tipo pubblico, quindi non avrete alcuna possibilità di riuscire nell’impresa se si tratta di un profilo privato.