Sweatcoin, l’app che ci fa guadagnare solo se camminiamo o corriamo

Non tutti sono dei fanatici dello sport o perlomeno non tutti amano dedicarsi ad un’attività sportiva. Nonostante gli antichi dicesso “mens sana in corpore sano”, al giorno d’oggi è raro trovare chi davvero si dedica seriamente allo sport, oppure che decide di passare circa un’oretta della sua vita a fare una passeggiata nel parco o anche in strada. Certo, ci sono anche le persone che vorrebbero farlo, ma non ne hanno il modo per problemi di lavoro o famiglia. Esiste una motivazione per fare sport pensata proprio per chi ha è pigro al 100% e non ha intenzione di staccarsi dal divano, dalla poltrona o dal letto addirittura.

App Sweatcoin: tutta da scoprire

E’ stata creata un’app, il cui nome è Sweatcoin che è capace di farci guadagnare qualcosina di soldi solo se camminiamo oppure corriamo. Anche il mondo della tecnologia e di internet è arrivato in soccorso di noi esseri umani sempre più attaccati al cellulare e alla tv piuttosto che a pensare di migliorarci. Nel giro di poco tempo, questa app è diventata una delle più scaricate. Vediamo di cosa si tratta.

L’app che arriva in aiuto di noi umani per farci muovere un po’

Ma entriamo nel vivo di questo articolo ed avviciniamoci più da vicino a cos’è l’app Sweatcoin. L’app prevede per ogni 1.000 passi, i quali vengono tracciati ovviamente grazie al Gps, si arrivi a guadagnare uno “sweatcoin”, ovvero poco meno di una unità, e cioè 0,95, che è possibile spendere in un negozio virtuale legato alla piattaforma dove è possibile trovare di tutto: gadget, scarpe da corsa, libri, carte regalo, miglia aeree, prodotti hi-tech come smartphone e tv. C’è un però: non valgono le attività al chiuso, come ad esempio il tapis roulant in palestra, ma sono accettate solo quelle che si svolgono all’aperto. Per poter arrivare a più prodotti possibili bisogna camminare moltissimo. Una volta scaricata l’app, poi dovrete registrarvi e tenere il gps sempre attivo.