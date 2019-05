Tim, le nuove e super offerte che scadono a fine maggio

Non solo guerra tra i nuovi gestori telefonici low cost, ma anche tra gestori telefonici classici ormai ben trapiantati nel nostro paese, che sono riusciti nel corso di pochi anni a formare una vasta clientela fiduciosa. In questo caso, stiamo parlando di uno dei migliori gestori presenti in Italia, Tim che per il mese di Maggio ha lanciato delle super offerte in dirette proprio a colpire altri gestori classici, ben trapiantati anch’essi nel nostro paese. Stiamo parlando quindi di Wind, Vodafone, 3 Italia e la nuova arrivata Iliad. Ma cosa si chiamano le nuove offerte telefoniche del gestore telefonico blu? I loro nomi sono Tim Senza Limiti Gold, Tim Senza Limiti Silver Limited Edition e Tim Young Senza Limiti Top Edition.

Le 3 super offerte che Tim lancia contro gli altri operatori telefonici

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di esaminare le diverse tre offerte nel dettaglio. La prima offerta telefonica che il gestore telefonico Tim si chiama Tim senza Limiti Silver Limited Edition. Essa ci offre delle chiamate illimitate verso tutti i numeri, più 50GB di Internet al prezzo di 15,00 Euro al mese per i clienti Tim; oltre al fatto che l’offerta include GB illimitati per le chat e social: Whatsapp, Messenger, Skype, Telegram, Facebook, IMessage, Viber, Snapchat e We Chat.

La seconda offerte di casa Tim è la Tim Senza Limiti Gold. Essa ci arricchisce di minuti illimitati verso tutti i numeri, 18GB per navigare in Internet e GB illimitati per chat e social; il prezzo mensile è di 25,00 Euro e i clienti che hanno una rete fissa TIM possono attivare, senza costi aggiuntivi, 5GB in più al mese.

Ultima, ma non per importanza, la terza offerta è riservata a tutti i consumatori che hanno meno di 30 anni ed è per questo motivo che il suo nome è Tim Young Senza Limiti Top Edition. Essa prevede un costo di 14,99 Euro al mese per minuti illimitati, 60GB di Internet, SMS illimitati e GB illimitati per chat, social e musica in streaming. Inoltre, tale tariffa può essere attivata solo se il consumatore sceglie come metodo di pagamento addebito su carta di credito, conto corrente o TIM pay.