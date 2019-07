Tim pensa ad una grande promozione per chi già è cliente

Non solo nuovi clienti; Tim ha deciso di concentrarsi anche su chi gli è stato sempre fedele e che non lo ha mai abbandonato durante questi anni. L’operatore telefonico azzurro ha quindi pensato ad una nuova offerta esclusivamente per chi è con lui da tanto tempo. L’offerta, però, è indirizzato soltanto a chi ricevuto l’apposita comunicazione. Il suo nome è la Tim 15 Infinity Plus la quale concede di ottenere minuti e un’ottima quantità di Giga di traffico dati che può cambiare in base alla modalità di pagamento scelta per il rinnovo mensile della promozione. Diamogli un’occhiata.

Tim 15 Infinity Plus, Tim pensa a chi è già cliente in questo modo

Come già abbiamo anticipato, l’ultima novità di Tim è riservata solo ad alcuni già clienti e permette di avere un’offerta, o meglio, una funzione davvero pazzesca. Stiamo palando della la Tim 15 Infinity Plus.

In sostanza, la promozione permette di avere minuti illimitati verso tutti i numeri e 30 Giga di traffico dati in 4G al costo mensile di 15,00 euro. Chi vuole attivarla, lo può fare in qualsiasi modo.

C’è da fare attenzione su di una cosa: si deve tenere in considerazione il fatto che scegliendo di saldare il costo mensile su carta di credito o conto corrente e attivando la funzione Tim Ricarica Automatica c’è la possibilità di aumentare la quantità di traffico dati prevista.

Così facendo, i clienti avranno a disposizione ben 60 GB di traffico dati al mese.

La nuova offerta di Tim, altri costi

Senza tener conto della modalità di pagamento, la Tim 15 Infinity Plus non presenta alcun costo di attivazione.

Quindi, si potrebbe dire che i clienti l’attiveranno gratis, ma è bene mantenere attivo il servizio di Ricarica Automatica per continuare ad usufruire dei 60 GB mensili.

Ricordiamo: questa offerta non è per tutti, sarà, infatti, il gestore ad inviare il messaggio agli utenti che intende fare felici.