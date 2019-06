TIM, Ricarica+ e Vinci 2019: novità per gli utenti

TIM, cambiano i tagli di ricarica, la ricarica di 10 euro fornisce credito solamente per 9 euro, ecco tutte le novità per gli utenti: Dal 26 maggio, chi farà una ricarica TIM da 10 euro presso le ricevitorie Lottomatica e Sisal, sarà ricaricato solo di 9 euro. La novità, è che verranno affiancati a questa ricarica bonus e promozioni, ad esempio, si potranno avere minuti, messaggi e giga illimitati per tutto il giorno. Non sarà lo stesso per chi ricarica online, ricaricando 10 euro avrà l’intero credito.

TIM: il nuovo restyling

Già nei mesi precedenti, alcuni tagli alcuni avevano subito questo restyling e davano la possibilità di sacrificare qualche euro di ricarica per partecipare all’estrazione di premi. È stata estesa forse al taglio di ricarica più utilizzato dagli utenti, fa parte dell’iniziativa Ricarica+ e Vinci 2019, si spera che nei prossimi mesi venga estesa anche nelle tabaccherie, bar, edicole e sul sito TIM.

Ricarica+ e Vinci 2019

Inizialmente Ricarica+ e Vinci 2019 era offerta come alternativa alle ricariche tradizionali, aggiungendo 1 o 2 euro alla ricarica, si partecipava all’estrazione di premi ricevendo bonus, minuti, sms, giga illimitati per un giorno. Nell’ultimo periodo TIM ha cambiato strategia sostituendo le classiche ricariche con Ricarica+.

La scelta di TIM di portare Ricarica+ anche sul taglio da 10 euro, cambierà un pò le strategie economiche degli utenti, che non l’hanno presa tutti molto bene. Infatti, molti abbonamenti mensili, sono da euro 9,99 e di conseguenza la nuova ricarica non riuscirà a coprirne il costo con una ricarica da 10 euro, obbligando gli utenti a fare una ricarica minimo di 15 euro.