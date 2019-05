TIM sbaraglia la concorrenza con due offerte da 7 e 9,99 euro

L’azienda TIM ha in mente un grande progetto che mira a fare vittima soprattutto le nuove compagnie telefoniche low cost come la leader del settore, Iliad. E come fare? Semplice, ha deciso di invogliare i clienti di queste ultime ad abbandonarle con delle offerte molto economiche secondo il suo canone, contando sulla qualità del suo servizio.

Quali sono le offerte che i nuovi clienti possono richiedere? Detto fatto! Stiamo parlando della Tim 7 Extra Go New e della Tim Special x Te. Le due offerte sono disponibili soltanto in versione operator attack; questo significa che di conseguenza non tutti gli operatori telefonici possono essere coinvolti. Pertanto, prima di passare alla TIM con le due offerte sopra citate, vi consigliamo di leggere con attenzione quale sia il target coinvolto.

Le offerte di TIM per i nuovi clienti

TIM 7 Extra Go New

Parliamo della prima offerta il cui nome è Tim 7 Extra Go New: essa è rivolta ai clienti che sono legato a qualsiasi operatore virtuale, ad eccezione di ho.mobile e Kena Mobile.

Una volta passato il momento dell’attivazione, i consumatori potranno servirsi di soltanto 3GB, ma dopo qualche giorno, all’improvviso si attiva l’opzione Giga Free la quale aggiunge giga gratis senza costi aggiuntivi.

Quindi, ai 3GB standard che già si avevano in possesso, ne vengono aggiunti gratuitamente altri 27GB per arrivare ad un risultato di ben 30GB complessivi al mese. Ma non solo internet. Infatti, l’offerta prevede anche dei minuti illimitati verso tutti e sms illimitati verso tutti i numeri, al solo costo mensile è di 7 Euro.

Tim Special x Te

Seconda ed ultima offerta è Tim Special x Te, la quale, a differenza della precedente offerta, è rivolta ai clienti che attualmente appartengono ad Iliad ma anche ad ho.mobile e a tutti gli operatori virtuali, sempre ad esclusione di Kena Mobile.

L’offerta consiste in minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti e 50 giga in 4G al costo di 9,99 Euro al mese.