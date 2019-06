Tim Young con minuti, SMS illimitati, ed anche 60 GB

I classici gestori telefonici, quelli che ormai sono diventati i capi saldi, i leader di questo settore, hanno deciso di modificare oppure realizzare delle offerte super convenienti, con dentro minuti ed sms, ma anche molti giga di internet con cui è possibile navigare il necessario col proprio cellulare, a prezzi ritenuti anche ottimi se si conta la qualità del gestore.

Su questa scia vi presentiamo l’ultima offerta di Tim, ovvero la Tim Young che presenta minuti ed sms illimitati e 60 giga di internet, potendo godere di una rete telefonica davvero ottima. Infondo, si sa, la rete Tim è considerata la migliore assieme a quella della Vodafone.

Questa promozione è rivolta sia a chi è già cliente, sia a chi invece sta pensando di passare a Tim. Essa può essere attivata in due modi: il primo modo è quello online, mentre il secondo modo è quello dei punti vendita fisici Tim. Inoltre, si può richiedere E’ l’addebito su credito residuo o carta di credito: in base alla scelta fatta, ci saranno delle variazioni nel traffico dati previsto dalla promozione.

Scopriamo al meglio i dettagli della nuova offerta di Tim, la Tim Young

Per essere più precisi, il suo nome per esteso è Tim Young Senza Limiti Top Edition e, come abbiamo già detto, è dedicata ai nuovi e già clienti Tim che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Grazie a questa promozione è possibile avere:

• Minuti illimitati verso tutti i numeri

• SMS illimitati verso tutti i numeri

• 30 o 60 GB di traffico dati in 4G

• Giga illimitati per app Chat, Social e Musica

I costi della promozione

Per quanto riguarda i costi della promozione, si prevede un costo mensile di 14,99 euro, ma c’è da ripetere che la modalità di pagamento selezionata per saldarlo condiziona la possibilità di ricevere più o meno traffico dati e sostenere un costo differente per l’attivazione.

Andando nello specifico, quindi, in caso di addebito su credito residuo, si potranno ricevere 30 GB di internet, oltre che a sostenere un costo di attivazione di 12,00 euro. Nel caso in cui si trattasse di domiciliazione su carta di credito o conto corrente, si avranno 60 GB di traffico dati e sostenere un costo iniziale di soli 9,00 euro.