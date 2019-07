Truffa Iliad, come si rubano i soldi ed i dati personali

Iliad è in Italia d più di un anno ormai ed è riuscito a diventare un grande esempio di trasparenza e lealtà, quelle proprietà che numerosi italiani chiedevano da tanti anni, ma ricevevano soltanto delle truffe da parte di tutti gli operatori. Comunque, detto questo, nonostante Iliad sia riuscito a diventare un esempio da acclamare nel caso della trasparenza, è sorto un problema anche troppo serio che va contro alla sua politica di lealtà.

Nello specifico, stiamo parlando di un messaggio sospetto che sta facendo il giro per i telefoni di tutta Italia. Stiamo parlando, quindi, di un fake SMS che ha lo scopo di realizzare una vera e propria truffa. E, purtroppo, riesce nel suo intento dato che sfrutta il buon nome del provider che ha avuto successo in Italia proprio grazie alla sua buona fede.Sono gli stessi utenti ad aver fatto queste segnalazioni e, in base a questo, scopriamo di cosa si tratta.

Attenzione alla truffa ideata da Iliad, tutto parte con un messaggio

In pratica la situazione è questa: alcuni Call Center fanno delle chiamate ai numeri dichiarando di parlare per conto dell’operatore.

Ma il tutto come avviene? In pratica, i nostri truffatori operano presentando delle promozioni molto convenienti alla quale vi si può effettuare il passaggio solo se vengono forniti i dati personali e coordinate bancarie.

Parallelamente, vengono effettuate delle operazioni attraverso l’utilizzo degli sms che attirano gli utenti verso una truffa bella e buona e ben organizzata.

È davvero una truffa architettata da Iliad?

C’è da ammettere una cosa: Iliad si è già dichiarata pubblicamente estranea ai fatti ed ha confermato ufficialmente che:

“è estranea a questa circostanza. Non esegue, né direttamente né tramite terzi, chiamate o comunicazioni promozionali tramite SMS”.

Iliad, continua, dicendo che ci tiene a precisare che esso opera attraverso i propri canali ufficiali, quindi tramite il Servizio Clienti 177, le pagine social ufficiali su Facebook, Instagram e Twitter, oltre a indirizzi email a dominio iliad.it, it.iliad.com.

Quindi, se non ricevete delle comunicazioni da questi indirizzi, non adescate: non state parlando con Iliad.

Qualora riceveste, invece, un messaggio indirizzato da un contatto che può sembrare fasullo, non esitate a contattare il servizio clienti.

