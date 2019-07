Truffa Iliad: via SMS ricarica gratis di 50 euro, fate attenzione

Fate attenzione utenti Iliad, negli ultimi giorni alcuni di voi hanno ricevuto un SMS che invitava ad effettuare una ricarica e in cambio gli sarebbe stato accreditato un omaggio, che sarebbe consistita, in una ricarica da 50,00 euro, attenzione, è tutto una truffa.

Offerta Iliad tramite sms con ricarica gratis di 50 euro

Il messaggio invitava l’utente a fare una ricarica on line per ricevere l’omaggio, tempo 48 ore per non perdere l’offerta. Iliad fa sapere non solo che si tratta di una truffa, ma che loro non hanno nessuna responsabilità, è una truffa pensata e portata avanti da specialisti del settore che cercano di sfruttare il nome dell’azienda per truffare e trarne profitto.

Già la settimana scorsa Iliad era stata presa di mira dai falsi call center, in quel caso proponevano abbonamenti Iliad alle persone senza alcuna autorizzazione. Adesso invece l’obiettivo è farsi dare i dati degli utenti, infatti nel messaggio è presente un link. Vi fanno cliccare sopra e così si apre una finta pagina Iliad, dove fanno inserire i vostri dati personali. Completata tutta l’operazione, invece di trovarvi una ricarica omaggio, non solo si danno i propri dati personali a sconosciuti, per poi essere rivendute nel dark web, ci perdete anche dei soldi, e mettete a forte rischio il vostro conto corrente on line.

Truffa Iliad, come si rubano i soldi ed i dati personali

È una truffa non aprite il link

Le persone colpite sono il più delle volte i più deboli, gli anziani. La prima cosa che dovrebbe insospettire, e il fatto che difficilmente l’operatore possa regalare una somma così grande. Altro elemento che dovrebbe farvi insospettire è la presenza di un link che fa aprire una pagina e fa effettuare una ricarica. La pagina sembra quella di Iliad, il logo è leggermente diverso, la URL non è quella del sito.

Per difendersi da questa truffa, basta solo un pò di attenzione, dobbiamo sapere, ed è importante, che l’operatore Iliad, non invia messaggi per questi motivi, nel caso vi volesse comunicare qualcosa del genere, vi contatterà personalmente tramite l’area clienti. Altro consiglio, quando si ricevono questi messaggi così benevoli, conviene cancellarli e non aprirli proprio, a volte solo per aprirli, vi potete beccare qualche virus.

