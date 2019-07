Truffa Instagram: fate attenzione a chi vede le vostre storie

Fate attenzione ai vostri account di Instagram che negli ultimi giorni sono piuttosto sospettosi. Infatti, non tutti forse e per fortuna sono caduti nella trappola, negli ultimi giorni si sta attuando una vera e propria truffa ai danni di chi possiede un account Instagram.

La truffa architettata è davvero strategica ed è composta da due momenti, uno l’esatto opposto dell’altro: in primo momento di gioia veniamo a sapere che un personaggio famoso qualsiasi, non importa la categoria, ha visualizzato la nostra storia. Il secondo momento della truffa, invece, consiste nel fatto che questa visualizzazione è la truffa stessa.

Cerchiamo di capire, più da vicino, qual è la dinamica della nuova truffa di Instagram e se esiste un rimedio per poterla evitare.

Truffa Instagram, se all’improvviso un personaggio famoso vi segue…

Ovviamente, se avete taggato il personaggio famoso del vostro cuore in una vostra storia, e magari questi l’ha visualizzata, allora, forse, potete tirare un sospiro di sollievo.

Ma nel caso in cui, un personaggio che non vi piace nemmeno, all’improvviso vi visulizza la storia, qui dovete stare davvero attenti ed iniziare a preoccuparvi.

È proprio questo l’amo che gli ideatori della truffa hanno creato per farvi abboccare alla loro truffa.

Storie di Instagram, scopriamo quale sarà la nuova funzione

La dinamica della truffa

il profilo di un personaggio famoso vi vede la storia, voi, incuriositi, come giusto che sia, andate a cliccare sul nome di questo account .

Lo stesso, riceverà un incremento di: – visite al profilo – visualizzazioni alle storie – numero follower – like.

Si tratta di un sistema il cui nome è bot che permette, attraverso alcune attività automatiche, di ricevere like e follower senza fare fatica.

Qualsiasi personaggio sia, una volta che avrete visto che questo vi segue, nella maggior parte delle volte, voi andrete a cliccare “segui”.

In questo modo il profilo aumenterà le proprie interazioni, ma il vostro profilo non rischierà di essere hackerato.

Semplicemente, vi sentirete soltanto presi in giro, il che non è bello!

Instagram, però, ha iniziato a prendere le giuste precauzioni ed eliminare tutti i like ed i segui di queste pagine sospette, sperando di smantellare il sistema bot.

Storie Instagram, come scaricare gratis quelle dei nostri contatti