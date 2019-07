In questi giorni sta girando una nuova truffa per mail e riguarda l’aggiornamento dell’account di Microsoft. Con la scusa che il vostro account non invia mail o altro, vi chiedono l’aggiornamento chiedendo di cliccare su un link, che non solo vi metterà sul pc, smartphone o tablet un bel virus, ma ruberà i vostri dati personali. Quindi, non esitate a cestinarla.

Il testo della mail truffa per aggiornamento account Microsoft

Aggiorna il tuo account

La nostra registrazione indica che il tuo account non è stato aggiornato perché i tuoi due messaggi in entrata sono stati messi in attesa di consegna perché il mittente ha fallito i nostri controlli di rilevamento della sicurezza che potrebbero comportare la chiusura del tuo account. Se non aggiorni il tuo account, non sarai più in grado di inviare o ricevere e-mail e ti verrà negato l’accesso a molte delle nostre conversazioni recenti, contatti e allegati avanzati.

Prenditi un minuto per aggiornare il tuo account per un’esperienza email più veloce e completa.

Clicca qui per aggiornare il tuo account

Grazie per aver utilizzato Microsoft Online Services, Microsoft Customer Support.

Grazie,

Il team di sicurezza

Il supporto tecnico della Microsoft

Il supporto tecnico della Microsoft ha chiarito che: “Se ricevi una e-mail dal team degli account Microsoft e il dominio dell’indirizzo e-mail è @accountprotection.microsoft.com, puoi considerare attendibile il messaggio e aprirlo. Microsoft usa questo dominio per inviare notifiche e-mail sull’account Microsoft. Queste notifiche possono includere codici di sicurezza per la verifica in due passaggi e informazioni sugli aggiornamenti dell’account come la modifica della password.”

La mail che arriva non perviene da nessun account Microsoft, ma trae comunque in inganno, perchè riporta sotto il nome dell’incaricato che l’ha inviata il no-repley@microsoft.net

Non esitate a cestinarla, se avete ancora dubbi contattate direttamente il supporto tecnico del team di Microsoft ma non aprite il link.

