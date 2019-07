Vodafone: attenzione alla nuova truffa che colpisce gli utenti

Alcuni utenti Vodafone, hanno segnalato di aver ricevuto un sms di pishing in cui venivano invitati a verificare il proprio numero di telefono, e di collegarsi ad un sito in cui si chiede di fornire la scansione dei propri documenti, ma fate attenzione, è una truffa.

Vodafone: il messaggio truffa

Il messaggio effettivo recita: “Gentile cliente per mantenere il numero attivo è necessario verificare i tuoi dati su verificadati.it/vodafone”. Il sito non è di Vodafone, e l’operatore fa sapere che è totalmente estraneo a questa truffa. La cosa è fatta molto bene, se si va sul link si va direttamente su una pagina web con il logo Vodafone e addirittura si trovano le indicazioni del Copyright di Vodafone Italia spa con tanto di partita iva e numero REA.

Bisogna fare attenzione, aperta la pagina, a non dare tutti i propri dati personali, figuriamoci poi a fornire la copia digitale dei propri documenti con relativa fotografia, addirittura la richiesta è di due documenti e non uno, con questa documentazione i truffatori riescono ad avere tutti i dati necessari a clonare l’identità del malcapitato, cosa che gli tornerà molto utile in futuro per riuscire a portare a termine ulteriori truffe.

Vodafone, come avere il rimborso per la fatturazione a 28 giorni

Cosa fare e a cosa stare attenti

La cosa davvero strana che viene eseguita questa truffa con molta facilità, e chiunque può verificare quando è stato registrato il sito e dalla persona autore della registrazione. In pochi minuti, saputo il nome, le Forze dell’Ordine potrebbero facilmente intervenire, e, se il nome è falso, le Forze dell’Ordine faranno un buco nell’acqua, se invece le generalità sono esatte, questa persona presto dovrà fare i conti con la giustizia.

In tutto questo, l’operatore Vodafone, fa sapere che è vittima di tutto questo, i suoi loghi e la sua grafica vengono usati in modo truffaldino da altri, e per questo Vodafone fa sapere di aver già sporto denuncia, ma a tutt’oggi il sito fake, fate attenzione, è ancora online e funzionante.