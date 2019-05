Vodafone ci prova col 5G per battere Tim, Wind 3 e Iliad

L’operatore di origine britannica, ormai ben trapiantato e conosciuto anche in Italia, Vodafone, batte sul tempo i suoi nemici di Tim, Wind-Tre e Iliad, per quanto riguarda lo sviluppo della 5G. Certo, è di sicuro il primo a provarci, ma non bisogna dimenticare che anche gli altri operatori sono pronti nella 5G. Ma tornando a parlare di Vodafone, la sua offerta si basa su tre piani, in base all’utilizzo che l’utente intende fare del proprio abbonamento. Attenzione: dal fronte economico emerge che il bundle con il costo più basso parte comunque da una base di circa 19 euro. Piuttosto caro, non trovate?

Vodafone Red Unlimited, di cosa si tratta?

Red Unlimited Smart è un piando ideato proprio per l’utente base, nella quale sono previsti minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, GB illimitati nelle app Mappe, Chat, Social e Musica più popolari e 20 GB di Internet alla massima velocità disponibile. Dal punto di vista economico, vengono richiesti ben 24,99 euro al mese se si sceglie l’addebito su credito residuo, mentre, sono previsti 18,99 euro al mese con l’opzione di addebito su carta di credito o conto corrente.

Vodafone: internet e voce all’estero

Vodafone ha anche pensato alla situazione in cui venga richiesto un utilizzo di più internet e voce verso l’estero. Così, l’operatore inglese ha creato il piano tariffario Red Unlimited Ultra, nella quale sono previsti minuti ed sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, chiamate illimitate verso i Paesi membri dell’Unione Europea, 1000 minuti verso Paesi Extra EU, Internet illimitato per app Mappe, Chat, Social e Musica e 30 GB di navigazione alla massima velocità disponibile. Il costo, in tal caso, arriva a 34,99 euro al mese con addebito su credito residuo, oppure a 24,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.

Piano Vodafone

Ultimo piano di Vodafone, ma non per importanza è la Red Unlimited Black, la quale sembra somigliare alla precedente nell’ambito di chiamate ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, minuti illimitati verso i Paesi dell’Unione Europea e 1000 minuti verso Paesi Extra EU. Ma si distingue per il numero di GB per l’uso di App e Internet, che risultano illimitati alla massima velocità disponibile indipendentemente dall’utilizzo che si intende farne. Viene previsto un costo di 59,99 euro al mese con addebito su credito residuo, oppure di 39,99 euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente.