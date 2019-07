Volantino Mediaworld Red Friday: ecco le super offerte

Le offerte di Mediaworld con il Red Friday, sono valide per tutto il weekend a tutto il 7 luglio. Gli sconti sono messi in atto per cercare di contrastare l’arrivo di Amazon con Prime Day, e riguardano molti prodotti importanti come iPhone XR, Samsung Galaxy S10+, console PS4 e smart TV.

Mediaword Red Friday: tutte le super offerte

Se ad esempio stai pensando di cambiare il tuo telefonino, con Mediaword Red Friday puoi usufruire di offerte tipo come iPhone XR da 128 GB venduto a 749,00 euro contro gli 889,00 di listino. Gli iPhone Xs e Xs Max possono essere trovati a 989,00 euro invece che a prezzo di listino di 1049,00 euro.

Se invece vogliamo andare gli gli smartphone Android possiamo acquistare il Samsung Galaxy S10+ da 128 GB e 8 GB di RAM a 899,00 euro invece di 1029,00 euro, oppure Samsung Galaxy Note 9 da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria a 649,00 euro, oppure se uno vuole risparmiare e non ha grosse esigenze, può acquistare i nuovi mediogamma Galaxy A70 e A50 a 379,00 e 299,00 euro.

Se si vuole optare per un Huawei, le offerte si trovano sul Mate 20 Pro a 549,00 euro o il nuovo P30 Lite a 299,00 euro.

Sulle Smart TV sono forti gli sconti applicati in questa promozione:

Samsung Smart TV NU7 43 pollici Ultra HD 4K a 299,00 invece di 499,00 euro.

Samsung Smart TV QLED da 49 pollici Ultra HD 4K a 699,00 invece di 1099,00.

Samsung Smart TV QLED da 65 pollici Ultra HD 4K A 999,00 INVECE DI 1.799,00.

Anche per quanto riguardano le console, ci sono delle ottime occasioni: PS4 PRO da 1TB, è offerta a 299,00 euro, poi ci sono da aggiungere gli accessori, DualShock 4 a 39,99 euro, l’abbonamento PlayStation Plus da 1 anno a 49,99 euro.

Molti i giochi disponibili per la PS4 a 14,90 euro, The Last of US Remastered, Uncharted 4, Fine di un ladro; a 19,90 euro invece abbiamo Grand Theft Auto V e Call of Duty Black Ops; a 39,99 euro Red Dead Redemption.

Nintendo Switch + Nintendo Labo 289,00 euro. Xbox One 1TB a 179,00 euro invece di 299,00 euro.