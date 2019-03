Volantino XDays MediaWorld, un mare di offerte

In occasione della Giornata della Donna, MediaWorld lancia il volantino XDays che è valido sia per i punti vendita che per il sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Si tratta di un volantino ricco di offerte e sconti sui prodotti top di gamma di questo periodo, al punto che sembra essere passati al livello dell’e-commerce.

Non è la prima volta che MediaWorld lancia i volantini XDays; infatti, periodicamente l’azienda ricorre all’usa di questa strategia di fare pubblicità con la speranza di attirare quanto più possibile il compratore comune verso di sé

Ma attenzione: tale volantino sarà disponibile fino al giorno 13 marzo, e ricordiamo che si possono fare acquisti anche online; vi raccomandiamo di dare molta importanza e attenzione alle spese di spedizione.

MediaWorld ci prova con XDays

Tra i tanti prodotti inclusi nella promozione parliamo soprattutto degli smartphone. Citiamo in particolare in nuovo Huawei P20 Pro a soli 499 euro (acquistabile sono con la carta MediaWorld Club) e Huawei Mate 20 Lite a 259 euro. Questi sono i prodotti top di questa offerta ma ci sono anche altri smartphone come Huawei Y7 2019 a 199 euro, Huawei P20 Lite a 229 euro, Galaxy A9 a 529 euro, Oppo AX7 a 249 euro, Galaxy A7 a 269 euro, iPhone 7 a 449 euro, iPhone 6S a 299 euro e iPhone 8 a 559 euro.

Segnaliamo anche l’Apple Watch che presenta un prezzo molto basso rispetto a quello del listino originario.