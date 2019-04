WhatsApp, attenti alla truffa tramite messaggio che svuota il conto

Chi oggi non ha WhatsApp? E’ praticamente impossibile che qualcuno risponda “Io”. Al giorno d’oggi è la piattaforma di messaggistica istantanea più scaricata degli ultimi dieci anni, se non prima. Eppure, nonostante i continui aggiornamenti, nonostante i continui sviluppi nel campo della sicurezza, anche questa app non è infallibile e può portare numerosi problemi.

Infatti, il sistema di messaggistica più famoso al mondo, WhatsApp, nonostante sia stato ceduto al re dei social, Mark Zuckeberg, è diventato anche il luogo di numerose truffe, portando i suoi utenti ad avere paura ad usarlo. Questo perché c’è stato inganno mai visto prima in chat. Certo, i tecnici di questa app lavorano duramente affinché possa essere super sicura, ma non è colpa loro se gli utenti fanno anche cose pericolose oltre a messaggiare.

WhatsApp e truffa tramite messaggio che svuota il credito residuo dell’utente malcapitato

Bisogna dire, però, che questa è una delle tante truffe presenti su WhatsApp. Ma cosa sarà successo nello specifico? Ecco quanto ne sappiamo sulla vicenda degli ultimi giorni.

Iniziamo col dire che anche questa truffa ha avuto lo stesso metodo di diffusione delle altre che ci sono state in precedenza. E questa stessa modalità di diffusione non fa stare tranquilli gli utenti. Ma questa truffa è molto più particolare poiché si serve di un messaggio in grado di svuotare l’intero credito residuo presente sul cellulare. Si parlerebbe di un nuovo aggiornamento architettato in modo da essere segreto, avente le caratteristiche presenti all’interno di un link. Tale link in questione ha la funzione di creare degli abbonamenti per gli utenti ad alcune suonerie ed immagini presenti sul web. In questo modo, aprendo il link, l’intero credito residuo andrebbe svuotato del tutto senza che l’utente se ne accorga. Vi raccomandiamo la massima attenzione.