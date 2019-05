WhatsApp: inviare messaggi senza essere online, si può

Piacerebbe a tanti diventare invisibili su WhatsApp, ma uno dei requisiti fondamentali di questa applicazione e la connessione ad internet senza la quale non possiamo nè inviare e nè ricevere messaggi, appena ci si connette ad internet diventiamo automaticamente online e tutti possono conoscere il nostro stato. C’è un modo per nascondersi, semplice, ma non tutti lo sanno. Utilizzando la modalità aereo è possibile inviare messaggi senza connettersi ad internet continuando comunque a sfruttare la funzionalità del nostro smartphone.

WhasApp e la modalità aereo

La modalità aereo è una funzionalità presente su tutti gli smartphone che permette di disconnettere il dispositivo da qualsiasi tipo di rete. Non si possono fare chiamate, non si possono utilizzare i dati della propria scheda SIM. Praticamente è sempre usata quando si viaggia in aereo, questa modalità è molto utile per inviare messaggi su WhatsApp senza essere online. Farla funzionare, è molto semplice, basta attivare la modalità aereo sul proprio smartphone (lo si può fare dai toggle presente nelle impostazioni sia su Android, sia su Ios) ed entrare poi su WhatsApp, scegliete con chi avere una conversazione e inviate il messaggio. A questo punto il messaggio è stato spedito al destinatario scelto, e resterà in stand by fino al momento in cui lo smartphone non sarà connesso a internet.

Ci sarebbe anche un altro modo per inviare messaggi tramite WhatsApp senza essere connessi, ma prevede l’installazione di applicazioni da terzi, ma non sono raccomandabili perchè hanno come un unico scopo, quello di rubare i vostri dati personali.