WhatsApp mostra l’orario dei messaggi sbagliato: perchè?

WhatsApp mostra l’orario dei messaggi e quello di ultimo accesso sbagliati, perchè? I motivi sono diversi, ecco come risolvere la situazione. Il primo dei problemi potrebbe dipendere da noi, potrebbero esserci dei problemi con il sistema data/ora impostato sul nostro cellulare, col fuso orario o con la sincronizzazione dell’app. Queste problematiche sono semplici da superare, basta conoscere le procedure giuste.

WhatsApp: per ogni dispositivo

WhatsApp all’interno del suo sito ufficiale, spiega come risolvere questo errore e offre una procedura per ogni dispositivo: Android, Apple e Windows Phone.

Innanzitutto, se vedi comunque la chat probabilmente il problema è legato alla sincronizzazione col telefono e non l’app in se. Se ci fosse un problema legato al malfunzionamento dell’applicazione, al suo avvio verrebbe inviato un avviso specifico. All’interno del messaggio viene comunicato un malfunzionamento.

Dopo controllata la configurazione dell’ora e del fuso orario del telefono con quella fornita del web, se l’app di messaggistica continua a fornire degli orari sballati, allora potrebbe essere ricollegato ad un problema di rete, occorre quindi contattare il gestore della telefonia mobile, solo loro potranno risolverlo.

WhatsApp in Italia

Se si nota l’orario di WhatsApp sbagliato, forse è il caso di correggere a mano il fuso orario, verificando che sia corretto in base alla posizione in cui si trova. In Italia vige il fuso orario chiamato CET che viene indicato con UTC+1.

Nei mesi estivi, quando si porta l’orologio avanti di un’ora, si passa da UTC+1 a UTC+2, e quindi se d’estate se non si imposta l’orario per bene, l’orario corrisponderebbe al Regno Unito. La procedura per impostare il fuso orario cambia in base al tipo di smartphone.

Su Android occorre accedere alle impostazioni del telefono, per poi andare su sistema ed infine su data e ora, e poi manualmente impostare il dato.

Su iPhone, le cose sono diverse, bisogna andare su impostazioni, poi generali, poi data e ora.

Su Windows Phone devono accedere alle impostazioni per poi andare su ora+lingua e poi su data+ora.