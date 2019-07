WhatsApp non risponde? Vediamo cosa fare

WhatsApp ha problemi? Vediamo cosa fare e quale procedura seguire per risolverli dal tuo smartphone Android e sull’iPhone. Vi sarà capitato sicuramente di aprire l’applicazione WhatsApp e non risponde, o meglio sul vostro schermo appare un messaggio di errore. Se provi a spegnere il telefono e lo riaccendi, il risultato non cambia. La colpa di tutto questo è molto probabilmente la tua versione di WhatsApp che utilizzi, se sei iscritto al programma beta, è normale che ogni tanto l’applicazione smetta di funzionare a causa dei bug.

WhatsApp non risponde: ecco come risolvere il problema

Risolvere il problema adesso diventa semplice, eliminare l’applicazione attuale di WhatsApp che si ha, e proseguire con l’installazione nuova scaricandola dall’App Store o dal Google Play Store. Fate attenzione, se non si vogliono perdere tutte le informazioni presenti su WhatsApp bisogna seguire dei procedimenti, vediamo quali.

Per prima cosa dovete fare il backup di WhatsApp, questo proprio per non perdere tutte le conversazioni precedenti. Vediamo come procedere per non cancellare il tutto: aprire WhatsApp, premere su impostazioni e poi su chat. Si aprirà una nuova schermata, premere su Backup delle chat e poi su Esegui backup, partirà in automatico il backup dell’applicazione, e dopo qualche minuto, appena completata l’operazione, si può procedere con la cancellazione della vecchia applicazione di WhatsApp e l’installazione della nuova versione. Adesso non vi resta che inserire il vostro numero di telefono in modo da riattivare immediatamente le vostre chat.

Se i problemi invece dovrebbero persistere ancora, il nostro consiglio è di installare la versione normale di WhatsApp e aspettare qualche giorno che i tecnici risolvano i bug presenti sulla beta.

Purtroppo la versione beta di WhatsApp non crea problemi solo agli smartphone Android, ma anche su IOS. Per poter tornare ad usare l’applicazione di messaggistica, la procedura è quella uguale citata in precedenza.

WhatsApp con un virus ruba dati a Google e Facebook