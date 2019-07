WhatsApp: quali sono i nuovi aggiornamenti dell’estate?

Whatsapp è l’app che si aggiorna sempre di più e sempre velocemente, infatti, sotto la mente del padre di Facebook, è riuscita in poco tempo a migliorare tantissimo: sono da citare sicuramente le grandi modifiche alle funzionalità interne, ma anche la parte grafica e la sicurezza.

Non è finita qui: WhatsApp vuole stupirci ancora di più con la volontà di mantenere alte le aspettative. Infatti, proprio in questo periodo caldo e rovente, vuole proporre delle anticipazioni su nuovi aggiornamenti che mirano proprio alla soluzione di problemi di sicurezza e delle mancanze tecniche, di cui ultimamente siamo state “vittime”.

Detto questo, vediamo cosa ci riserva il prossimo aggiornamento di WhatsApp.

WhatsApp non va in vacanza e ci regala tanti aggiornamenti, scopriamo quali sono

La prima novità, nonché una delle novità più importanti dell’app è quella della pubblicità Whatsapp.

Cosa significa? Nella sintesi, si potranno sfruttare gli spazi pubblicitari presenti all’interno delle Storie. Non si tratta di ads invasivi per noi utenti, ma una strategia efficace per le aziende di monetizzare ed ottenere maggiore visibilità commerciale.

La seconda novità riguarda l’aspetto del restyling dell’app, che prenderà il nome di Dark Mode.

Questa novità è già stata anticipata diversi mesi fa con tanto di screen shot provenienti dalle fonti che hanno descritto 4 modalità di utilizzo: Night, Night Blue, Day Classic e Day.

In pratica, grazie a questa novità, avremo la possibilità di continuare ad utilizzare l’app con un nuovo layout e la sicurezza di un tema che preserva preziosi punti percentuali di batteria senza affaticare la vista.

Come ultima delle novità di cui siamo a conoscenza c’è il sistema QR Code che permetterà di associare l’amicizia senza passare per la Rubrica.

Quindi, ognuno avrà il suo codice il quale, dopo esser stato scansionato tramite l’uso della fotocamera, ci potrà garantire l’aggiunta automatica ai contatti e la possibilità di partecipare velocemente a chat e gruppi di discussione.

Le novità appena riportate non hanno una vera e propria data di inizio; l’unica cosa sicura è che non fanno distinzione, e cioè sono rivolte sia al sistema Android che a quello iOS.